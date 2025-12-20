У Каспійському морі ССО України знищили російський корабель і нафтовидобувну платформу

У ніч на 19 грудня дрони Сил спеціальних операцій уразили сучасний патрульний корабель РФ та бурову платформу Лукойл у Каспійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.

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Зазначається, що кілька дронів уразили корабель РФ проєкту 22460 "Охотник".

"Це сучасні російські патрульні кораблі другого рангу, які поєднують можливості для охорони морського кордону, патрулювання та контролю морської обстановки. Вони мають озброєння та обладнання для виконання широкого спектра завдань у прибережних водах", - йдеться в повідомленні.

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РФ втратила ще одну бурову платформу у Каспії

Також дрони Сил спеціальних операцій уразили і бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі.

"Об’єкт належить компанії "Лукойл". Платформа забезпечує видобуток нафти й газу, експорт яких наповнює бюджет Росії та фінансує війну. Початкові запаси родовища оцінюються приблизно у 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. Рівень пошкоджень платформи після ураження дронами ССО та її подальша спроможність до роботи - уточнюються", - зазначаєють у ССО.

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