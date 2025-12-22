Reuters: власти Швейцарии думают над запретом соцсетей для детей

Швейцарские власти рассматривают возможность введения более жестких ограничений на пользование социальными сетями для детей и подростков.

Журналисты цитируют министра внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер. По словам чиновницы, дискуссия о роли соцсетей в жизни молодежи вышла на государственный уровень из-за растущей обеспокоенности влиянием цифрового контента на психическое здоровье детей.

Какие ограничения рассматривает Швейцария

Министр внутренних дел отметила, что правительство анализирует сразу несколько возможных шагов. Среди них — полный или частичный запрет использования социальных сетей для детей, ограничение доступа к вредному контенту и регулирование алгоритмов, которые могут манипулировать эмоциональной уязвимостью подростков.

Особое внимание планируется уделить ответственности самих платформ за контент, который потребляют дети и молодежь. Подробные обсуждения должны начаться в начале нового года после обнародования специального аналитического отчета.

"Платформы также должны нести ответственность за то, что видят и потребляют дети и подростки", — подчеркнула Элизабет Бом-Шнайдер.

Швейцарские власти изучают международный опыт, в частности пример Австралии, где уже действует запрет на пользование соцсетями для детей в возрасте до 16 лет. Там инициативу поддержали родительские организации, хотя технологические компании и правозащитники ее критиковали.

На региональном уровне отдельные шаги уже сделаны. Так, парламент кантона Фрибург принял решение запретить использование мобильных телефонов в школах для детей до 15 лет.

Позиция Европы и общественное мнение

Вопрос возрастных ограничений для социальных сетей активно обсуждается и в других странах Европы. В частности, в Германии большинство граждан поддерживает идею ограничения доступа подростков к соцплатформам.

По данным опроса, обнародованного DW, 60% немцев выступают за запрет использования социальных сетей для молодежи до 16 лет. Против этой идеи высказались 24% респондентов, еще часть опрошенных не определилась или не имеет четкой позиции.

На уровне Европейского Союза в ноябре Европарламент принял резолюцию с призывом установить минимальный возраст доступа к социальным сетям на уровне 16 лет. Целью такого решения является создание более безопасной цифровой среды и защита детей от онлайн-рисков.

К инициативе могут присоединиться и отдельные государства-члены ЕС. Дания уже заявила о намерении усилить регулирование, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила экспертам подготовить перечень возможных общеевропейских мер.

К слову, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее выступил за ужесточение правил в Европе в отношении социальных сетей, чтобы предотвратить иностранное влияние и злоупотребления в цифровом пространстве.

