РУС
Новости
916 10

Reuters: власти Швейцарии думают над запретом соцсетей для детей

Швейцария хочет ограничить для детей соцсети

Швейцарские власти рассматривают возможность введения более жестких ограничений на пользование социальными сетями для детей и подростков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении агентства Reuters.

Журналисты цитируют министра внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер. По словам чиновницы, дискуссия о роли соцсетей в жизни молодежи вышла на государственный уровень из-за растущей обеспокоенности влиянием цифрового контента на психическое здоровье детей.

Какие ограничения рассматривает Швейцария

Министр внутренних дел отметила, что правительство анализирует сразу несколько возможных шагов. Среди них — полный или частичный запрет использования социальных сетей для детей, ограничение доступа к вредному контенту и регулирование алгоритмов, которые могут манипулировать эмоциональной уязвимостью подростков.

Особое внимание планируется уделить ответственности самих платформ за контент, который потребляют дети и молодежь. Подробные обсуждения должны начаться в начале нового года после обнародования специального аналитического отчета.

"Платформы также должны нести ответственность за то, что видят и потребляют дети и подростки", — подчеркнула Элизабет Бом-Шнайдер.

Швейцарские власти изучают международный опыт, в частности пример Австралии, где уже действует запрет на пользование соцсетями для детей в возрасте до 16 лет. Там инициативу поддержали родительские организации, хотя технологические компании и правозащитники ее критиковали.

На региональном уровне отдельные шаги уже сделаны. Так, парламент кантона Фрибург принял решение запретить использование мобильных телефонов в школах для детей до 15 лет.

Позиция Европы и общественное мнение

Вопрос возрастных ограничений для социальных сетей активно обсуждается и в других странах Европы. В частности, в Германии большинство граждан поддерживает идею ограничения доступа подростков к соцплатформам.

По данным опроса, обнародованного DW, 60% немцев выступают за запрет использования социальных сетей для молодежи до 16 лет. Против этой идеи высказались 24% респондентов, еще часть опрошенных не определилась или не имеет четкой позиции.

На уровне Европейского Союза в ноябре Европарламент принял резолюцию с призывом установить минимальный возраст доступа к социальным сетям на уровне 16 лет. Целью такого решения является создание более безопасной цифровой среды и защита детей от онлайн-рисков.

К инициативе могут присоединиться и отдельные государства-члены ЕС. Дания уже заявила о намерении усилить регулирование, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила экспертам подготовить перечень возможных общеевропейских мер.

интернет (1725) Швейцария (647)
+3
Надіюсь і інші візьмуть приклад
22.12.2025 03:04 Ответить
+3
А всем кому 18+ запретить заходить на Трус Соушл и Х(бывший Твиттер). Это путинские сайты несущие ложь фейки дезинформацию и кремлёвскую пропаганду!
22.12.2025 04:44 Ответить
+1
Цікаво як.
Тут батьківським контролем не обійдешся.

Особливо, якщо батьки самі не дуже.
22.12.2025 02:22 Ответить
Цікаво як.
Тут батьківським контролем не обійдешся.

Особливо, якщо батьки самі не дуже.
22.12.2025 02:22 Ответить
так само як і в Австралії. Штрафи на компаніям, батькам. Запити на підтвердження особи. Думаю до цього весь світ прийде рано чи пізно
22.12.2025 03:03 Ответить
Надіюсь і інші візьмуть приклад
22.12.2025 03:04 Ответить
Какие там соцсети, все надо банить до 18.Вырастают наркоманами, не в состоянии нормально функционировать. Дайте ребенку телефон с двумя кнопками-- дом и 03.
22.12.2025 03:32 Ответить
А всем кому 18+ запретить заходить на Трус Соушл и Х(бывший Твиттер). Это путинские сайты несущие ложь фейки дезинформацию и кремлёвскую пропаганду!
22.12.2025 04:44 Ответить
Саме головне блокувати все , що транслюється на московському нарєчіі і москворотих дебілів і вже в світі буде набагато краще і безпечніше
22.12.2025 07:51 Ответить
psychologytoday.com

Соціальні мережі створюють «вакуум цілей», пропонуючи недосяжні цілі, через що діти відчувають розчарування.
Інфлюенсери та рекламодавці просувають нереалістичний успіх, що шкодить психічному здоров'ю та самооцінці дітей.
Куди б не подивилася ваша дитина, всюди реклама, що орієнтована на них, пропонуючи останні тенденції, одяг, гаджети та предмети розкоші. Насправді рекламодавці продають образ - ідеалізовану версію життя, у яку вони хочуть, щоб діти повірили, що це можливо, якщо вони купуватимуть їхні продукти.
22.12.2025 06:11 Ответить
Соціальні медіа-платформи створені так, щоб викликати залежність, винагороджуючи користувачів за їхню активність.
І дослідження показали зв'язок між використанням екранів у дітей та порушенням сну, збільшенням симптомів депресії та тривожності, а також впливом на увагу та пам'ять.
22.12.2025 06:14 Ответить
А не простіше банити і штрафувати збоченські та шахрайські ресурси?
22.12.2025 06:35 Ответить
А як же ліберальні цінності Західної цивілізації?
Насправді виявились не такими вже й ціннимми, навіть навпаки?
І доведетья - от сюрприз - обмежувати свободу заради вашого ж блага.
Генсек НАТО про протести молоді в Німеччині: "Коли буде треба - візьмуть зброю"
Це лише початок.
Врешті решт доведеться або самим згадати, що крім "хочу" є ще "треба", або чекати на "пєрєвоспітатєлєй".
22.12.2025 06:47 Ответить
 
 