Reuters: власти Швейцарии думают над запретом соцсетей для детей
Швейцарские власти рассматривают возможность введения более жестких ограничений на пользование социальными сетями для детей и подростков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении агентства Reuters.
Журналисты цитируют министра внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер. По словам чиновницы, дискуссия о роли соцсетей в жизни молодежи вышла на государственный уровень из-за растущей обеспокоенности влиянием цифрового контента на психическое здоровье детей.
Какие ограничения рассматривает Швейцария
Министр внутренних дел отметила, что правительство анализирует сразу несколько возможных шагов. Среди них — полный или частичный запрет использования социальных сетей для детей, ограничение доступа к вредному контенту и регулирование алгоритмов, которые могут манипулировать эмоциональной уязвимостью подростков.
Особое внимание планируется уделить ответственности самих платформ за контент, который потребляют дети и молодежь. Подробные обсуждения должны начаться в начале нового года после обнародования специального аналитического отчета.
"Платформы также должны нести ответственность за то, что видят и потребляют дети и подростки", — подчеркнула Элизабет Бом-Шнайдер.
Швейцарские власти изучают международный опыт, в частности пример Австралии, где уже действует запрет на пользование соцсетями для детей в возрасте до 16 лет. Там инициативу поддержали родительские организации, хотя технологические компании и правозащитники ее критиковали.
На региональном уровне отдельные шаги уже сделаны. Так, парламент кантона Фрибург принял решение запретить использование мобильных телефонов в школах для детей до 15 лет.
Позиция Европы и общественное мнение
Вопрос возрастных ограничений для социальных сетей активно обсуждается и в других странах Европы. В частности, в Германии большинство граждан поддерживает идею ограничения доступа подростков к соцплатформам.
По данным опроса, обнародованного DW, 60% немцев выступают за запрет использования социальных сетей для молодежи до 16 лет. Против этой идеи высказались 24% респондентов, еще часть опрошенных не определилась или не имеет четкой позиции.
На уровне Европейского Союза в ноябре Европарламент принял резолюцию с призывом установить минимальный возраст доступа к социальным сетям на уровне 16 лет. Целью такого решения является создание более безопасной цифровой среды и защита детей от онлайн-рисков.
К инициативе могут присоединиться и отдельные государства-члены ЕС. Дания уже заявила о намерении усилить регулирование, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила экспертам подготовить перечень возможных общеевропейских мер.
- К слову, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее выступил за ужесточение правил в Европе в отношении социальных сетей, чтобы предотвратить иностранное влияние и злоупотребления в цифровом пространстве.
Тут батьківським контролем не обійдешся.
Особливо, якщо батьки самі не дуже.
Соціальні мережі створюють «вакуум цілей», пропонуючи недосяжні цілі, через що діти відчувають розчарування.
Інфлюенсери та рекламодавці просувають нереалістичний успіх, що шкодить психічному здоров'ю та самооцінці дітей.
Куди б не подивилася ваша дитина, всюди реклама, що орієнтована на них, пропонуючи останні тенденції, одяг, гаджети та предмети розкоші. Насправді рекламодавці продають образ - ідеалізовану версію життя, у яку вони хочуть, щоб діти повірили, що це можливо, якщо вони купуватимуть їхні продукти.
І дослідження показали зв'язок між використанням екранів у дітей та порушенням сну, збільшенням симптомів депресії та тривожності, а також впливом на увагу та пам'ять.
Насправді виявились не такими вже й ціннимми, навіть навпаки?
І доведетья - от сюрприз - обмежувати свободу заради вашого ж блага.
Це лише початок.
Врешті решт доведеться або самим згадати, що крім "хочу" є ще "треба", або чекати на "пєрєвоспітатєлєй".