Reuters: влада Швейцарії думає над забороною соцмереж для дітей

Швейцарська влада розглядає можливість запровадження жорсткіших обмежень на користування соціальними мережами для дітей та підлітків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні агентства Reuters.

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Журналісти цитують міністерку внутрішніх справ Швейцарії Елізабет Бом-Шнайдер. За словами посадовиці, дискусія щодо ролі соцмереж у житті молоді вийшла на державний рівень через зростання занепокоєння впливом цифрового контенту на психічне здоров’я дітей.

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Які обмеження розглядає Швейцарія

Міністерка внутрішніх справ зазначила, що уряд аналізує одразу кілька можливих кроків. Серед них — повна або часткова заборона користування соціальними мережами для дітей, обмеження доступу до шкідливого контенту та регулювання алгоритмів, які можуть маніпулювати емоційною вразливістю підлітків.

Окрему увагу планують приділити відповідальності самих платформ за контент, який споживають діти та молодь. Детальні обговорення мають розпочатися на початку нового року після оприлюднення спеціального аналітичного звіту.

"Платформи також повинні нести відповідальність за те, що бачать і споживають діти та підлітки", — наголосила Елізабет Бом-Шнайдер.

Швейцарська влада вивчає міжнародний досвід, зокрема приклад Австралії, де вже діє заборона користування соцмережами для дітей віком до 16 років. Там ініціативу підтримали батьківські організації, хоча технологічні компанії та правозахисники її критикували.

На регіональному рівні окремі кроки вже зроблені. Так, парламент кантона Фрібур ухвалив рішення заборонити використання мобільних телефонів у школах для дітей до 15 років.

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Позиція Європи та громадська думка

Питання вікових обмежень для соціальних мереж активно обговорюється і в інших країнах Європи. Зокрема, у Німеччині більшість громадян підтримує ідею обмеження доступу підлітків до соцплатформ.

За даними опитування, оприлюдненого DW, 60% німців виступають за заборону користування соціальними мережами для молоді до 16 років. Проти цієї ідеї висловилися 24% респондентів, ще частина опитаних не визначилася або не має чіткої позиції.

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На рівні Європейського Союзу у листопаді Європарламент ухвалив резолюцію із закликом встановити мінімальний вік доступу до соціальних мереж на рівні 16 років. Метою такого рішення є створення безпечнішого цифрового середовища та захист дітей від онлайн-ризиків.

До ініціативи можуть долучитися й окремі держави-члени ЄС. Данія вже заявила про наміри посилити регулювання, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доручила експертам підготувати перелік можливих загальноєвропейських заходів.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон раніше виступив за посилення правил у Європі щодо соціальних мереж, аби запобігти іноземному впливу та зловживанням у цифровому просторі.

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