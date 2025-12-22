РУС
Новости
615 11

Буданов о мирных переговорах: Многосторонний и сложный процесс

Что думает о переговорах Буданов

Переговоры Украины с Соединенными Штатами о прекращении войны - это непростой и многосторонний процесс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbes заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.



Что говорит Буданов о переговорах?

Издание напоминает, что Буданов лично присутствует на переговорах, поэтому имеет идеальную позицию, чтобы оценить намерения Америки, читая тонкие намеки и явные требования команды Белого дома.

"На самом деле они привнесли новый импульс и энергию в процесс. Могу сказать, что я с оптимизмом смотрю в будущее", - отметил Буданов.

Читайте также: Буданов о переговорах в Абу-Даби: Они должны быть в тени. Подождите

Издание обращает внимание, что Буданов, как военный офицер, не может сказать ничего более противоречивого или подробного, но, несомненно, есть и другие причины для минимальных комментариев. Сейчас переговоры настолько многоуровневые с таким количеством подвижных частей, что понадобится книга, чтобы все это объяснить.

"Многосторонние и сложные. Не просто двусторонние", - охарактеризовал переговоры Буданов.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.

По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Читайте: Переговоры с РФ в Абу-Даби проходят хорошо, мы остаемся оптимистами, - пресс-секретарь Дрисколла

Впоследствии СМИ сообщили, что Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби.

 

Буданов Кирилл переговоры
Топ комментарии
+4
але кава по розпорядку - вранці в Криму
показать весь комментарий
22.12.2025 16:33 Ответить
+3
бАданга! Пора Чебурека повертати - щось там мутняк намітився....
показать весь комментарий
22.12.2025 16:31 Ответить
+2
Ну так в чому не водити коли в Україні при владі гниди, корупціонери і зрадники? Не здивуюсь якщо дуже уріжуть грошову допомогу мотивуючи тим що її розкрадуть майже всю зелені злодії.
показать весь комментарий
22.12.2025 16:32 Ответить
Кацапи водять за ніс Трампа - Трамп Україну - біг по колу
показать весь комментарий
22.12.2025 16:30 Ответить
22.12.2025 16:33 Ответить
22.12.2025 16:31 Ответить
Про "каву в Ялті" американці мовчать?
показать весь комментарий
22.12.2025 16:36 Ответить
Блд, які ще перемовини, коли там присутній злочинець Умеров? Таке враження, що вони існують в якомусь інформаційному вакуумі...
показать весь комментарий
22.12.2025 16:37 Ответить
інструкція дЄрмака працює...!
все для перемовин, поки умєрка не домовиться про гарантії для себе і для дЄрмака...
показать весь комментарий
22.12.2025 16:41 Ответить
от чесно, хто досі дослухається до людини, яка https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html неодноразово https://www.bbc.com/ukrainian/news-63871459 сцяла https://suspilne.media/399458-voni-vze-sidat-majze-na-nulah-budanov-pro-kilkist-raket-u-rf/ в https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3643892-budanov-rozpoviv-skilki-i-akih-raket-zalisilos-u-rosian.html очі про кількість https://www.rbc.ua/rus/news/rf-yde-va-bank-budanov-rozpoviv-zapasi-ta-1672480706.html кацапських ракет.
днями він розмірковува про зірвану мобілізацію через невірну інформаційну політику, а це що було? це була вірна інформаційна політика?
їбать-їбать.
показать весь комментарий
22.12.2025 16:49 Ответить
Скоро ещё Макрон начнет звонить *****, так что они станут ещё многосторонее
показать весь комментарий
22.12.2025 16:51 Ответить
Ще одна зЕлена трибуна...
показать весь комментарий
22.12.2025 16:57 Ответить
Всюди потрішки: і блогер,і вангіст,і дипломат-хіба не розвідник,тим більше,у званні генерал-лейтенанта. А дипломатію доведе до стану,що і розвідку.
показать весь комментарий
22.12.2025 17:03 Ответить
 
 