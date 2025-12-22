Буданов о мирных переговорах: Многосторонний и сложный процесс

Переговоры Украины с Соединенными Штатами о прекращении войны - это непростой и многосторонний процесс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbes заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит Буданов о переговорах?

Издание напоминает, что Буданов лично присутствует на переговорах, поэтому имеет идеальную позицию, чтобы оценить намерения Америки, читая тонкие намеки и явные требования команды Белого дома.

"На самом деле они привнесли новый импульс и энергию в процесс. Могу сказать, что я с оптимизмом смотрю в будущее", - отметил Буданов.

Читайте также: Буданов о переговорах в Абу-Даби: Они должны быть в тени. Подождите

Издание обращает внимание, что Буданов, как военный офицер, не может сказать ничего более противоречивого или подробного, но, несомненно, есть и другие причины для минимальных комментариев. Сейчас переговоры настолько многоуровневые с таким количеством подвижных частей, что понадобится книга, чтобы все это объяснить.

"Многосторонние и сложные. Не просто двусторонние", - охарактеризовал переговоры Буданов.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.

По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Читайте: Переговоры с РФ в Абу-Даби проходят хорошо, мы остаемся оптимистами, - пресс-секретарь Дрисколла

Впоследствии СМИ сообщили, что Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби.