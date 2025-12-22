Буданов о мирных переговорах: Многосторонний и сложный процесс
Переговоры Украины с Соединенными Штатами о прекращении войны - это непростой и многосторонний процесс.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbes заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Что говорит Буданов о переговорах?
Издание напоминает, что Буданов лично присутствует на переговорах, поэтому имеет идеальную позицию, чтобы оценить намерения Америки, читая тонкие намеки и явные требования команды Белого дома.
"На самом деле они привнесли новый импульс и энергию в процесс. Могу сказать, что я с оптимизмом смотрю в будущее", - отметил Буданов.
Издание обращает внимание, что Буданов, как военный офицер, не может сказать ничего более противоречивого или подробного, но, несомненно, есть и другие причины для минимальных комментариев. Сейчас переговоры настолько многоуровневые с таким количеством подвижных частей, что понадобится книга, чтобы все это объяснить.
"Многосторонние и сложные. Не просто двусторонние", - охарактеризовал переговоры Буданов.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.
По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.
Впоследствии СМИ сообщили, что Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби.
ранців Криму
все для перемовин, поки умєрка не домовиться про гарантії для себе і для дЄрмака...
днями він розмірковува про зірвану мобілізацію через невірну інформаційну політику, а це що було? це була вірна інформаційна політика?
їбать-їбать.