Передавали технологии для ВПК России: в Литве сообщили о подозрениях, в частности, гражданам РФ и Беларуси
Несколько граждан Беларуси, России и Литвы подозреваются в передаче технологий, изготовленных на средства финансовой помощи ЕС, военной промышленности России.
Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Начальник 2-го управления специальных расследований Службы расследований Литвы Даугилас Разаускас рассказал, что в настоящее время проверяются различные версии, в частности та, что оборудование, изготовленное на средства ЕС, могли незаконно вывезти в Беларусь и РФ и использовать в военной промышленности этих государств.
По его словам, на прошлой неделе в рамках расследования были задержаны несколько граждан Беларуси, России и Литвы по подозрению в деятельности в составе преступной группы.
Кого подозревают?
Прокурор Дарюс Карчинскас заявил, что о подозрении сообщили пяти лицам и одной компании.
Также было проведено более десяти обысков в разных городах Литвы - по местам жительства и работы, на предприятиях, в автомобилях.
"На литовских предприятиях были проведены обыски с целью выявления различных произведенных микросхем, чипов и другого высокотехнологичного оборудования, поскольку компании, действующие в Литве, занимались этой деятельностью, а фактически ими руководили задержанные лица - граждане Беларуси и России", - сообщил Разаускас.
Он добавил, что компании, которые получили финансовую помощь ЕС и оказались в поле зрения следствия, изготавливали оборудование для навигационных и спутниковых систем. Их признали представляющими угрозу национальной безопасности.
