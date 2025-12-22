Передавали технологии для ВПК России: в Литве сообщили о подозрениях, в частности, гражданам РФ и Беларуси

Несколько граждан Беларуси, России и Литвы подозреваются в передаче технологий, изготовленных на средства финансовой помощи ЕС, военной промышленности России.

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Начальник 2-го управления специальных расследований Службы расследований Литвы Даугилас Разаускас рассказал, что в настоящее время проверяются различные версии, в частности та, что оборудование, изготовленное на средства ЕС, могли незаконно вывезти в Беларусь и РФ и использовать в военной промышленности этих государств.

По его словам, на прошлой неделе в рамках расследования были задержаны несколько граждан Беларуси, России и Литвы по подозрению в деятельности в составе преступной группы.

Читайте также: Разведка Литвы опровергла информацию о 360 тыс. военных РФ в Беларуси: всего несколько тысяч

Кого подозревают?

Прокурор Дарюс Карчинскас заявил, что о подозрении сообщили пяти лицам и одной компании.

Также было проведено более десяти обысков в разных городах Литвы - по местам жительства и работы, на предприятиях, в автомобилях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва передала Украине полный комплект оборудования для ТЭЦ, - Минэнерго

"На литовских предприятиях были проведены обыски с целью выявления различных произведенных микросхем, чипов и другого высокотехнологичного оборудования, поскольку компании, действующие в Литве, занимались этой деятельностью, а фактически ими руководили задержанные лица - граждане Беларуси и России", - сообщил Разаускас.

Он добавил, что компании, которые получили финансовую помощь ЕС и оказались в поле зрения следствия, изготавливали оборудование для навигационных и спутниковых систем. Их признали представляющими угрозу национальной безопасности.

Читайте: Россия должна немедленно освободить похищенных из Грабовского украинцев, - МИД Литвы