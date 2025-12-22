Передавали технології для ВПК Росії: у Литві повідомили про підозри, зокрема, громадянам РФ та Білорусі

Кількох громадян Білорусі, Росії та Литви підозрюють у передачі технологій, виготовлених на кошти фінансової допомоги ЄС, військовій промисловості Росії.

Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Начальник 2-гго управління спеціальних розслідувань Служби розслідування Литви Даугілас Разаускас розповів, що наразі перевіряють різні версії, зокрема ту, що обладнання, виготовлене на кошти ЄС, могли незаконно вивезти до Білорусі та РФ та використати у військовій промисловості цих держав.

За його словами, минулого тижня в рамках розслідування було затримано кількох громадян Білорусі, Росії та Литви за підозрою у діяльності у складі злочинної групи.

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Кого підозрюють?

Прокурор Дарюс Карчинскас заявив, що про підозру повідомили п'ятьом особам та одній компанії.

Також було проведено понад десять обшуків у різних містах Литви - за місцями проживання та роботи, на підприємствах, в автомобілях.

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"На литовських підприємствах були проведені обшуки з метою виявлення різних вироблених мікросхем, чіпів та іншого високотехнологічного обладнання, оскільки компанії, що діють у Литві, займалися цією діяльністю, а фактично ними керували затримані особи – громадяни Білорусі та Росії", - поінформував Разаускас.

Він додав, що компанії, які отримали фінансову допомогу ЄС і опинилися в полі зору слідства, виготовляли обладнання для навігаційних та супутникових систем. Їх визнано такими, що становлять загрозу національній безпеці.

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