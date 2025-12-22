Китай развернул ядерные ракеты вблизи Монголии, - СМИ

Китай, вероятно, разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет на трех шахтах вблизи границы с Монголией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте отчета Министерства обороны США.

Речь идет о твердотопливных МБР DF-31, размещенных на уже известных американским спецслужбам шахтах. Количество ракет в них ранее не раскрывалось.

Китай не хочет переговоров о контроле над вооружениями

В отчете отмечается, что Пекин не демонстрирует заинтересованности в переговорах по контролю над ядерным вооружением.

Американские эксперты отмечают, что Китай не готов участвовать в мероприятиях по снижению ядерных рисков.

"Китай продолжает расширять ядерный арсенал и не проявляет готовности к диалогу по контролю над вооружениями", — говорится в документе.

Ядерный потенциал Китая растет

По оценке Пентагона, в 2024 году Китай имел чуть более 600 ядерных боеголовок. Ожидается, что к 2030 году их количество может превысить 1 000.

Проект отчета не указывает потенциальные цели новых ракет, а содержание документа еще может измениться перед передачей законодателям.

Недавно американский президент Дональд Трамп сообщил, что США, Китай и Россия обсуждают сокращение ядерного оружия.

Ранее мы сообщали, что китайские ученые в секретной лаборатории создали прототип машины, способной изготавливать передовые полупроводниковые чипы, которые используются в искусственном интеллекте, смартфонах и вооружении.

