Китай развернул ядерные ракеты вблизи Монголии, - СМИ
Китай, вероятно, разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет на трех шахтах вблизи границы с Монголией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте отчета Министерства обороны США.
Речь идет о твердотопливных МБР DF-31, размещенных на уже известных американским спецслужбам шахтах. Количество ракет в них ранее не раскрывалось.
Китай не хочет переговоров о контроле над вооружениями
В отчете отмечается, что Пекин не демонстрирует заинтересованности в переговорах по контролю над ядерным вооружением.
Американские эксперты отмечают, что Китай не готов участвовать в мероприятиях по снижению ядерных рисков.
"Китай продолжает расширять ядерный арсенал и не проявляет готовности к диалогу по контролю над вооружениями", — говорится в документе.
Ядерный потенциал Китая растет
По оценке Пентагона, в 2024 году Китай имел чуть более 600 ядерных боеголовок. Ожидается, что к 2030 году их количество может превысить 1 000.
Проект отчета не указывает потенциальные цели новых ракет, а содержание документа еще может измениться перед передачей законодателям.
Недавно американский президент Дональд Трамп сообщил, что США, Китай и Россия обсуждают сокращение ядерного оружия.
- Ранее мы сообщали, что китайские ученые в секретной лаборатории создали прототип машины, способной изготавливать передовые полупроводниковые чипы, которые используются в искусственном интеллекте, смартфонах и вооружении.
просто найкоротший шлях до Штатів буде через Монголію, Сибір та Північний океан
.
Дистанция от ракетной базы до различных ядерных баз и городов мира.
База разместилась на территории 800 кв. метров в 380 км от ближайшего города.
молодці американці, на прикладі України показали усьому світу що стоїть за ядерним розброєнням - беззахист, втрата територій, людей, зневага.
зараз останній дурак тільки повірить вашим гарантіям, засуньте їх собі у ... трампа..
в кого ядерка - в того і суверенітет, і незалежна країна.