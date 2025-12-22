РУС
Китай развернул ядерные ракеты вблизи Монголии, - СМИ

Ядерное оружие в Китае

Китай, вероятно, разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет на трех шахтах вблизи границы с Монголией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте отчета Министерства обороны США.

Речь идет о твердотопливных МБР DF-31, размещенных на уже известных американским спецслужбам шахтах. Количество ракет в них ранее не раскрывалось.

Читайте: "Росатом" надеется на помощь Китая в производстве турбин для АЭС. Российские оказались дороже

Китай не хочет переговоров о контроле над вооружениями

В отчете отмечается, что Пекин не демонстрирует заинтересованности в переговорах по контролю над ядерным вооружением.
Американские эксперты отмечают, что Китай не готов участвовать в мероприятиях по снижению ядерных рисков.

"Китай продолжает расширять ядерный арсенал и не проявляет готовности к диалогу по контролю над вооружениями", — говорится в документе.

Читайте также: Поставки золота из РФ в КНР побили исторический рекорд

Ядерный потенциал Китая растет

По оценке Пентагона, в 2024 году Китай имел чуть более 600 ядерных боеголовок. Ожидается, что к 2030 году их количество может превысить 1 000.

Проект отчета не указывает потенциальные цели новых ракет, а содержание документа еще может измениться перед передачей законодателям.

Недавно американский президент Дональд Трамп сообщил, что США, Китай и Россия обсуждают сокращение ядерного оружия.

  • Ранее мы сообщали, что китайские ученые в секретной лаборатории создали прототип машины, способной изготавливать передовые полупроводниковые чипы, которые используются в искусственном интеллекте, смартфонах и вооружении.

Читайте также: Китай мог бы завершить войну РФ против Украины, но не имеет никакого желания, - Зеленский

Автор: 

Китай (3289) ракеты (3856) ядерное оружие (1438)
+10
Догралися, куколди. А якби розчавили моль ще у 2014, оцього б зараз не було.
22.12.2025 21:07 Ответить
+4
Китай готується,у випадку розвалу рашки,віхопити все аж до Уральський гір,поки Трампонич думає як забити баки американцям Гренландією,щоб про його коітус з Кліртором не дуже говорили)
22.12.2025 21:07 Ответить
+3
В ближайшие десять лет Китай точно станет больше площадью. Американцы спят… болваны.
22.12.2025 21:11 Ответить
Чому не до Парижу?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:13 Ответить
Там Макрон може не пережити хвилювання і буде перший сексуальний збій перед своєю бабусею)))
показать весь комментарий
22.12.2025 21:14 Ответить
тому що навіщо китайцям годувати парижських арабів та негрів ?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:15 Ответить
Ви серйозно вважаєте що їх китайці будуть годувати?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:23 Ответить
А може то на каZапів націлились?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:10 Ответить
Та ні, навіщо робити непридатними свої майбутні території, котрі й без війни вже у шухляді 😅
просто найкоротший шлях до Штатів буде через Монголію, Сибір та Північний океан
показать весь комментарий
22.12.2025 21:16 Ответить
Для мбр,це майже немає значення.І ядерна дубина,в США сильніша.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:36 Ответить
аа починали із....

показать весь комментарий
22.12.2025 21:13 Ответить
Дивно було б зараз комусь розглядати якийсь "контроль", чи, що ще смішніше, скорочення ЯЗ. Більше такої дурні ніхто не упоре, арсенали будуть тільки зростати, та і в "ядерний клуб" почнуть без мила лізти нові члени 🤔
показать весь комментарий
22.12.2025 21:13 Ответить
кирдик монголам..... такий степ був непаханий
показать весь комментарий
22.12.2025 21:14 Ответить
той степ під назвою Гобі ще той степ

.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:16 Ответить
провінція Хунань грамотно розмістили
Дистанция от ракетной базы до различных ядерных баз и городов мира.
База разместилась на территории 800 кв. метров в 380 км от ближайшего города.

показать весь комментарий
22.12.2025 21:22 Ответить
Вважаєте що вони помруть від видовища ракет, що над ними пролітатимуть? 😂 Хоча від відповіді зі Штатів напевно й їх печія не омине
показать весь комментарий
22.12.2025 21:21 Ответить
навіть не знаю в яку сторону сміятись . Хоча знаю що їх ВВС складалися з одного літака і одного пілота . Може він чимось допоможе своїй державі . Складна ситуація , дуже багато варіантів розвитку подій . Монголи непередбачувані . На коня і ті ракети як корова язиком злизала .
показать весь комментарий
22.12.2025 21:28 Ответить
ага, ядерне розброєння.
молодці американці, на прикладі України показали усьому світу що стоїть за ядерним розброєнням - беззахист, втрата територій, людей, зневага.

зараз останній дурак тільки повірить вашим гарантіям, засуньте їх собі у ... трампа..
показать весь комментарий
22.12.2025 21:17 Ответить
ЩОБ ЩО??? Нахєра оці бряцання головками...
показать весь комментарий
22.12.2025 21:20 Ответить
Ну як що? Щоб Омерика думала… не на Монголію ж вони будуть націлені 😅
показать весь комментарий
22.12.2025 21:22 Ответить
Перше, що спадає на думку - це прикриття вторгнення на терени рф-еї. Китайці - це такі китайці, кажуть одне, думають інше, а роблять тількі на власну користь.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:27 Ответить
Як там тампон казав? "У мене дуже гарні відносини з головою Сі"? Ну-ну...
показать весь комментарий
22.12.2025 21:28 Ответить
Може він сказав "У мене дуже гарні відносини з головкою Сі", а перекладачі трохи підправили?
показать весь комментарий
22.12.2025 22:18 Ответить
Тільки не треба писати, що це проти росіян. Це подалі від тих місць де їх можуть атакувати американські ракети. В той де час вони звідти дістануть і США і Європу.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:34 Ответить
Я не правильно висловився. Якщо американці їх будуть атакувати з океану (Індійського чи Тихого) то їм вигідніше розмістити шахти якнайдалі від узбережжя.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:46 Ответить
І що це їм дасть? Якщо купа ракет прилетить,Китай перестане існувати,як сьогодні.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:48 Ответить
Вони і так можуть дістати.Але в США,в 10 разів більше боєголовок.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:44 Ответить
В якщо до китайських боєголовок додати російські ?
показать весь комментарий
22.12.2025 22:16 Ответить
Це він своєчасно !
показать весь комментарий
22.12.2025 21:49 Ответить
Китай не зацікавлений... , ні він болт клав на всіх вас, дятли
показать весь комментарий
22.12.2025 21:50 Ответить
не бачу нічого дивного!
в кого ядерка - в того і суверенітет, і незалежна країна.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:12 Ответить
 
 