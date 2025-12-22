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Китай розгорнув ядерні ракети поблизу Монголії, - ЗМІ

Ядерна зброя у Китаї

Китай, ймовірно, розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет на трьох шахтах поблизу кордону з Монголією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у проєкті звіту Міністерства оборони США.

Мова йде про твердопаливні МБР DF-31, розміщені на вже відомих американським спецслужбам шахтах. Кількість ракет у них раніше не розкривалася.

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Китай не хоче переговорів про контроль над озброєннями

У звіті зазначено, що Пекін не демонструє зацікавленості у переговорах щодо контролю над ядерними озброєннями.
Американські експерти відзначають, що Китай не готовий брати участь у заходах зі зниження ядерних ризиків.

"Китай продовжує розширювати ядерний арсенал і не виявляє готовності до діалогу щодо контролю озброєнь", — йдеться у документі.

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Ядерний потенціал Китаю зростає

За оцінкою Пентагону, у 2024 році Китай мав трохи більше ніж 600 ядерних боєголовок. Очікується, що до 2030 року їх кількість може перевищити 1 000.

Проєкт звіту не вказує потенційні цілі нових ракет, а зміст документа ще може змінюватися перед передачею законодавцям.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп повідомив, що США, Китай і Росія обговорюють скорочення ядерної зброї.

  • Раніше ми повідомляли, що китайські вчені у секретній лабораторії створили прототип машини, здатної виготовляти передові напівпровідникові чипи, які використовуються в штучному інтелекті, смартфонах та озброєнні.

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Китай (5310) ракети (4492) ядерна зброя (1299)
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Топ коментарі
+17
Догралися, куколди. А якби розчавили моль ще у 2014, оцього б зараз не було.
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22.12.2025 21:07 Відповісти
+9
Китай готується,у випадку розвалу рашки,віхопити все аж до Уральський гір,поки Трампонич думає як забити баки американцям Гренландією,щоб про його коітус з Кліртором не дуже говорили)
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22.12.2025 21:07 Відповісти
+9
ага, ядерне розброєння.
молодці американці, на прикладі України показали усьому світу що стоїть за ядерним розброєнням - беззахист, втрата територій, людей, зневага.

зараз останній дурак тільки повірить вашим гарантіям, засуньте їх собі у ... трампа..
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22.12.2025 21:17 Відповісти

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