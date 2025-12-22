Китай розгорнув ядерні ракети поблизу Монголії, - ЗМІ
Китай, ймовірно, розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет на трьох шахтах поблизу кордону з Монголією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у проєкті звіту Міністерства оборони США.
Мова йде про твердопаливні МБР DF-31, розміщені на вже відомих американським спецслужбам шахтах. Кількість ракет у них раніше не розкривалася.
Китай не хоче переговорів про контроль над озброєннями
У звіті зазначено, що Пекін не демонструє зацікавленості у переговорах щодо контролю над ядерними озброєннями.
Американські експерти відзначають, що Китай не готовий брати участь у заходах зі зниження ядерних ризиків.
"Китай продовжує розширювати ядерний арсенал і не виявляє готовності до діалогу щодо контролю озброєнь", — йдеться у документі.
Ядерний потенціал Китаю зростає
За оцінкою Пентагону, у 2024 році Китай мав трохи більше ніж 600 ядерних боєголовок. Очікується, що до 2030 року їх кількість може перевищити 1 000.
Проєкт звіту не вказує потенційні цілі нових ракет, а зміст документа ще може змінюватися перед передачею законодавцям.
Нещодавно американський президент Дональд Трамп повідомив, що США, Китай і Росія обговорюють скорочення ядерної зброї.
- Раніше ми повідомляли, що китайські вчені у секретній лабораторії створили прототип машини, здатної виготовляти передові напівпровідникові чипи, які використовуються в штучному інтелекті, смартфонах та озброєнні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
молодці американці, на прикладі України показали усьому світу що стоїть за ядерним розброєнням - беззахист, втрата територій, людей, зневага.
зараз останній дурак тільки повірить вашим гарантіям, засуньте їх собі у ... трампа..