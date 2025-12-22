Китай розгорнув ядерні ракети поблизу Монголії, - ЗМІ

Китай, ймовірно, розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет на трьох шахтах поблизу кордону з Монголією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у проєкті звіту Міністерства оборони США.

Мова йде про твердопаливні МБР DF-31, розміщені на вже відомих американським спецслужбам шахтах. Кількість ракет у них раніше не розкривалася.

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Китай не хоче переговорів про контроль над озброєннями

У звіті зазначено, що Пекін не демонструє зацікавленості у переговорах щодо контролю над ядерними озброєннями.

Американські експерти відзначають, що Китай не готовий брати участь у заходах зі зниження ядерних ризиків.

"Китай продовжує розширювати ядерний арсенал і не виявляє готовності до діалогу щодо контролю озброєнь", — йдеться у документі.

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Ядерний потенціал Китаю зростає

За оцінкою Пентагону, у 2024 році Китай мав трохи більше ніж 600 ядерних боєголовок. Очікується, що до 2030 року їх кількість може перевищити 1 000.

Проєкт звіту не вказує потенційні цілі нових ракет, а зміст документа ще може змінюватися перед передачею законодавцям.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп повідомив, що США, Китай і Росія обговорюють скорочення ядерної зброї.

Раніше ми повідомляли, що китайські вчені у секретній лабораторії створили прототип машини, здатної виготовляти передові напівпровідникові чипи, які використовуються в штучному інтелекті, смартфонах та озброєнні.

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