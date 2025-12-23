205 боестолкновений за сутки на фронте: враг больше всего давит на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 22 декабря 2025 года, на фронте было зафиксировано 205 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 14 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4563 дронов-камикадзе и осуществили 3857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Воздвижовка, Степногорск, Лысогорка, Малокатериновка, Любицкое, Барвиновка, Железнодорожное Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения и еще семь важных объектов противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1420 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 20 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, два самолета (подтверждены потери в предыдущий период), 453 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 113 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Кроме того, враг осуществил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи, Колодезного.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Загрызово и в сторону Куриловки, Новоплатоновки, Купянска.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки, Северска, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 31 атаку в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка и в сторону Берестка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филия и в сторону Сухецкого, Гришиного, Новоподгородного, Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вороное, Александроград, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районе Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого.

На Ореховском направлении противник 10 раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое, Плавни и в сторону Лукьяновского, Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

