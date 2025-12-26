78% украинцев считают, что страна была не готова к вторжению РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Подавляющее большинство украинцев продолжают считать, что Украина не сделала достаточно для подготовки к полномасштабному вторжению России в 2022 году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.
Согласно исследованию, 78% респондентов считают, что Украина была скорее или полностью не готова к вторжению. Для сравнения, в сентябре 2025 года такого мнения придерживались 81% опрошенных. Из них 28% считают, что усилия были недостаточными, но определенная подготовка все же проводилась, а 50% убеждены, что подготовка была абсолютно недостаточной.
В то же время 15% респондентов считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки к вторжению. Из них 10% отметили, что в целом усилий было достаточно, хотя и не без просчетов, а 5% считают подготовку полностью адекватной.
Среди возможных причин недостаточной подготовки респонденты чаще всего называли действия политической власти.
"Относительно больше всего респондентов говорили о том, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия (49% среди тех, кто считает, что Украина не была готова; в сентябре 2025 года было 46%, в феврале - 41%, то есть есть тенденция к росту в течение года)", -отмечают в КМИС.
Также среди причин называли недоверие и неготовность населения (29%), влияние пророссийских сил (18%), недостаточные действия военного командования (15%), преимущество России в ресурсах (13%) и недостаточную поддержку Запада (11%).
Комментарий Грушецкого
Директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что в украинском обществе существует запрос на справедливость и ответственность за возможные просчеты. В то же время, важно профессиональное осмысление опыта без политизации.
"Критическое осмысление прошлого опыта не должно становиться заложником политических игр и использоваться политическими оппонентами для сведений счетов", - резюмировал он.
махрового комуняку
комуняку алкаша
дегенерата уголовника
і нарешті, скомороха!!!
україна ніколи ні до чого не була готова.
як що б я був відбитий кегебешнік мокша, сцарь всєх ємєль, я б зробив так само!!!!
Адже саме ці ідіоти сьогодні можуть привести до влади блаЗЄня, а завтра казати, що Україна не була готова до війни, а післязавтра знову проголосувати за блаЗЄня...
вважали що Порошенко не хотів миру, а ось прийде Зеля и буде мир.
Тому да, Слуги урода не готувалися до війни
та ви, блаЗЄнські виродки, плвністю проср@ли навіть три роки: розмінування, відведення військ, ліквідація ракетних програм і провал усіх операцій розвідки.
А тепер ти, сволото, киваєш на 91-ий рік?
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
угадайте
інші воюють в тіктоці,фейсбуці та інстаграмі за кордоном.
Куди вітер подме. Коли буде вже можна вискочити й закричати - Галабародька наш презідент!
Всі ходи підготовки записані…