78% украинцев считают, что страна была не готова к вторжению РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство украинцев продолжают считать, что Украина не сделала достаточно для подготовки к полномасштабному вторжению России в 2022 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно исследованию, 78% респондентов считают, что Украина была скорее или полностью не готова к вторжению. Для сравнения, в сентябре 2025 года такого мнения придерживались 81% опрошенных. Из них 28% считают, что усилия были недостаточными, но определенная подготовка все же проводилась, а 50% убеждены, что подготовка была абсолютно недостаточной.

В то же время 15% респондентов считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки к вторжению. Из них 10% отметили, что в целом усилий было достаточно, хотя и не без просчетов, а 5% считают подготовку полностью адекватной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 62% читателей Цензор.НЕТ считают, что РФ не пойдет на 20-пунктный мирный план, - опрос

Среди возможных причин недостаточной подготовки респонденты чаще всего называли действия политической власти.

"Относительно больше всего респондентов говорили о том, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия (49% среди тех, кто считает, что Украина не была готова; в сентябре 2025 года было 46%, в феврале - 41%, то есть есть тенденция к росту в течение года)", -отмечают в КМИС.

Также среди причин называли недоверие и неготовность населения (29%), влияние пророссийских сил (18%), недостаточные действия военного командования (15%), преимущество России в ресурсах (13%) и недостаточную поддержку Запада (11%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 39% украинцев считают, что Зеленский причастен к схеме Миндича, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Комментарий Грушецкого

Директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что в украинском обществе существует запрос на справедливость и ответственность за возможные просчеты. В то же время, важно профессиональное осмысление опыта без политизации.

"Критическое осмысление прошлого опыта не должно становиться заложником политических игр и использоваться политическими оппонентами для сведений счетов", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 64% украинцев поддерживают проведение выборов в случае прекращения огня, - опрос. ИНФОГРАФИКА