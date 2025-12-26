РУС
78% украинцев считают, что страна была не готова к вторжению РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство украинцев продолжают считать, что Украина не сделала достаточно для подготовки к полномасштабному вторжению России в 2022 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Согласно исследованию, 78% респондентов считают, что Украина была скорее или полностью не готова к вторжению. Для сравнения, в сентябре 2025 года такого мнения придерживались 81% опрошенных. Из них 28% считают, что усилия были недостаточными, но определенная подготовка все же проводилась, а 50% убеждены, что подготовка была абсолютно недостаточной.

В то же время 15% респондентов считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки к вторжению. Из них 10% отметили, что в целом усилий было достаточно, хотя и не без просчетов, а 5% считают подготовку полностью адекватной.

Среди возможных причин недостаточной подготовки респонденты чаще всего называли действия политической власти. 

"Относительно больше всего респондентов говорили о том, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия (49% среди тех, кто считает, что Украина не была готова; в сентябре 2025 года было 46%, в феврале - 41%, то есть есть тенденция к росту в течение года)", -отмечают в КМИС.

Также среди причин называли недоверие и неготовность населения (29%), влияние пророссийских сил (18%), недостаточные действия военного командования (15%), преимущество России в ресурсах (13%) и недостаточную поддержку Запада (11%).

Комментарий Грушецкого

Директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что в украинском обществе существует запрос на справедливость и ответственность за возможные просчеты. В то же время, важно профессиональное осмысление опыта без политизации.

"Критическое осмысление прошлого опыта не должно становиться заложником политических игр и использоваться политическими оппонентами для сведений счетов", - резюмировал он.

україна обрала саме найогидніше зі всіх можливих варіантів!!!!
махрового комуняку
комуняку алкаша
дегенерата уголовника
і нарешті, скомороха!!!

україна ніколи ні до чого не була готова.
як що б я був відбитий кегебешнік мокша, сцарь всєх ємєль, я б зробив так само!!!!
26.12.2025 13:30 Ответить
зеленський назавжди увійде в світову історію, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
26.12.2025 13:42 Ответить
І хто ж її так розслабив?
26.12.2025 13:31 Ответить
Україна була на розслабоні
26.12.2025 13:27 Ответить
І хто ж її так розслабив?
26.12.2025 13:31 Ответить
А кіно про ''патріота і найсправедливішого в світі Голобородька'', який обіцяв перемоги скрізь, мир, купу грошей і можливостей. А потім всі бюджетні гроші закатав в асфальт, відвів наші війська в чисте поле, розмінував Чонгар, Чаплинку і містки, по яких ворог виходив з Криму. Створив злочинну групу на етнічній основі і всі ці роки крали сотні мільярдів. Брехав, обіцяв і гарно 6,8 років грає роль патріота.
26.12.2025 13:46 Ответить
Звісно хто п'ятий президегт П.О. Порошенко з порохоботами, куди ж без нього, а проект Кремля брехливий блазень-крадій і його партія Слуги ***** тут не до чого. Як і тупе стадо нащядків П.П. Шарікова відомих як ********.
26.12.2025 14:03 Ответить
україна обрала саме найогидніше зі всіх можливих варіантів!!!!
махрового комуняку
комуняку алкаша
дегенерата уголовника
і нарешті, скомороха!!!

україна ніколи ні до чого не була готова.
як що б я був відбитий кегебешнік мокша, сцарь всєх ємєль, я б зробив так само!!!!
26.12.2025 13:30 Ответить
А чого не 76 відсотків? "Хуже ж не будет" з такими керуями у владі і ворогів не треба, просто відкрив двері впустив а потім, "ой на нас напали підступно і несподівано!"
26.12.2025 13:34 Ответить
Я також вражений: чому не "73%"?

Адже саме ці ідіоти сьогодні можуть привести до влади блаЗЄня, а завтра казати, що Україна не була готова до війни, а післязавтра знову проголосувати за блаЗЄня...
26.12.2025 13:50 Ответить
так у 2019 році голосували аби поржать або пожрать...

вважали що Порошенко не хотів миру, а ось прийде Зеля и буде мир.
Тому да, Слуги урода не готувалися до війни
26.12.2025 13:34 Ответить
Що за блаЗЄнська маячня?

та ви, блаЗЄнські виродки, плвністю проср@ли навіть три роки: розмінування, відведення військ, ліквідація ракетних програм і провал усіх операцій розвідки.

А тепер ти, сволото, киваєш на 91-ий рік?
26.12.2025 13:53 Ответить
А вони самі були готові?! Крутили пальцем біля скроні , коли їм натякали на напад!
26.12.2025 13:36 Ответить
А скільки мудрих українців розуміють, що вони самі за це проголосували?
26.12.2025 13:39 Ответить
Ще були попєрєдніки
26.12.2025 13:59 Ответить
ядерку віддали, і це відкрило можливість для повномасштабної війни
26.12.2025 13:41 Ответить
зеленський назавжди увійде в світову історію, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
26.12.2025 13:42 Ответить
Якщо коротко, голобородько вже увійшов в історію як слухняний емісар ху#ла.
26.12.2025 14:07 Ответить
аж відкрив скрини своєї "дискусії з бувшим знайомим, зєлічкиним виборцем та фаном, в перші години війни. коли він вже яку годину стирчав в дорожній пробці, далеко від київа, я сказав, що заради піару серед гламурних, вічно тусующихся та пєнсів, зєлічка та шобла просрали підготовку і це вже зараз, привело до сотень жертв навіть серед цивільних, то отримав відповідь "у тебя просто дофига гнева на властей. по факту они делают всё что нужно. Украина готовилась к наступлению, но нужно было избежать паники. поверь, здесь у всех уже совсем другие настроения, даже у гламурных". і так вважаючих як він, було море. та й зараз купа у яких жисть удалась, особливо з початком війни.
26.12.2025 14:22 Ответить
100% була не готова, а хто ж це не підготував? Хто ж знищував ЗСУ, ракетні програми, не дозволяв формувати ТРО?
угадайте
26.12.2025 13:46 Ответить
26.12.2025 13:56 Ответить
Шашличний потужно готувався

26.12.2025 13:50 Ответить
"Неготовність"чільника країни протистояти ворогу під час війни у всі часи називалось зрадою.Тим паче що це не була проста неготовність.Розміновувались поля,оголювання фронту через незрозумілу передислокацію,заспокійлива пропаганда - все аж ніяк не можна назвати просто "неготовність".
26.12.2025 13:52 Ответить
схоже що з 73 відсотків всімипрезиденти,зробленихразом,какаяразниц,залишилося тільки 22,
інші воюють в тіктоці,фейсбуці та інстаграмі за кордоном.
26.12.2025 13:52 Ответить
А 73 відсотки як думають?
26.12.2025 13:53 Ответить
То лише в туалеті можна почути: думки цих 73% дуп...
26.12.2025 13:54 Ответить
Прастый мудрый нарит весной 19го понавыбирал красивых,а жить хотел как при умных.Вот и результат.
26.12.2025 13:54 Ответить
А скільке відсотків вважає, що влада планувала сдачу Київа, цікаво?
26.12.2025 13:56 Ответить
Тобто, 22% невиліковні та упороті ********?
26.12.2025 13:58 Ответить
Їх набагато більше. Причаїлись в кущах, думають що робити.
Куди вітер подме. Коли буде вже можна вискочити й закричати - Галабародька наш презідент!
26.12.2025 14:12 Ответить
Ооо а е у владі шо думали навпаки????А мош ФІО!?
26.12.2025 14:00 Ответить
Українці навіть знають, яка зелена падлюка три роки знищувала оборонну промисловість і кадровий резерв.
26.12.2025 14:04 Ответить
Як це не готова?! А дороги для кого робили?
26.12.2025 14:06 Ответить
...а розмінування, а відвід військ з панівних висот, а зупинка ракетних програм, а кб "Луч", а Павлоградський з-д, а посадка бойових генералів і призначення агентів фсб...? Втомився, продовжуйте самі
26.12.2025 14:11 Ответить
Так там же ш і переслідування тих, хто вивіз сапсан та стугни перед обстрілом, там же ш Червінський, там ще багато чого. Воно тільки хрипить та дує щоки
26.12.2025 14:15 Ответить
22% це ЗЕ, його довіри від народу...
26.12.2025 14:11 Ответить
готувались до шашликів, за наказом Головнокомандуючого. Деякі люди навіть не мали запасної каністри бензину, щоби вчасно з Бучі вихати. Тому вони там і загинули на трасі у пошуках бензину. Хто би шо не казав - це злочин
26.12.2025 14:14 Ответить
Для того щоб реально можна було самотужки протистояти нападу росії потрібно було б мати ідентичну територію, численність населення та розмір національного доходу. Як мінімум, подібне співідношення доходу країни для закупу ********* озброєння в достатній кількості. Нічого з вищеназваного ми не маємо. Грошей у нас було в 15 раз менше. Територія в 6 с половиною менше. З населенням трошки ліпше. Тож про яку можливість підготовки до війни йде мова? Ми ж недарма намагались та намагаємось влізти під парасольку НАТО. Те що зараз ми даємо спротив це сімбіоз мужності українського війська та західних грошей. До війни нам тільки дірку від бублика показували. Хоч і зараз допомога недостатня для перелому ходу війни. Бо протистояти кількості російського війська потрібно ********** ніж вони мають зброєю. Просто запитання- Як зупинила навалу кацапів стіна Яценюка? Навіть якщо б вона була збудована без жодної вкраденої копійки. Це риторичне запитання. Бо відома відповідь. Ніяк. Це не атлантичний вал і не лінія манергейма які,звісно, також впали але щось таки затримали. Але в подібні споруди в Україні не було грошей від слова зовсім. Були тільки на забор від зайців. Тож Україна готувалась виходячи виключно з своєї дірявої кишені. А чому дірява кишеня це вже інше питання.
26.12.2025 14:15 Ответить
Першим пунктом: треба було мати президента, а не діряву ширму для фсбешної банди.
26.12.2025 14:20 Ответить
*****. (можете потім видали той комент): ти їблан: ми без підготовки не дали їм Київ, ще і вигнали за Харків. Але якою ціною. В мене купа знайомих полягла лише тому, шо не було просто елементарної лінії оборони. Москалі за три місяці 22-го зробили ешелонловану оборону на Запоріжжі, об яку ми поклали саму ******* техніку і купу людей. Скажи мені, того не можна було зробити нам ще з осені 21-го? Для кого ця маячня про "нєпобєдімую армію"? Ти бачиш де росія на 4-й рік? І це тільки при тому, шо ми постійно без інженерки, на ті самі граблі стаємо. А шо було би якшо би вона була? Вони би не зайшли далі чим були на 22-й рік. Це по-перше. ПО друге: історію зі Стугнами памятаєш? А як вони допомогли нам в перші дні, ти не будеш заперечувати? А як наш препіздент успішно завалив КБ"Луч" з сивокоточними середьої дальності?, а зараз "кабе Мівндіча" продає нам вундервавлю часів 2-ї світової ("ФЛамінго"). І це лише про одне. Я не кажу про запасні склади, я не кажу про захист обєктів цивільної інфраструктури, я не кажу про елементрані бомбосховища на навчання цивільній оброні, бо ***** дороги треба були.
26.12.2025 14:25 Ответить
Геть неправильна стаття. Не підготовлена означає, що геть не готували, але це неправда. Її готували, старанно, на совість готували до здачі пуйлу, бубачька навіть особисто своїм ротом розповідав, як він на вʼїзді з Криму замість мінного поля організує райський куточок, зєбарани забули, в них памʼять гупі. Ну і крім цього цілий перелік підготовчих зелених "подвигів".
Всі ходи підготовки записані…
26.12.2025 14:19 Ответить
Квартал це проєкт ФСБ 20 річної давнини, рано чи пізно їм вдалося це опудало посадити президентом, щоб він слухняно відкрив їм двері
26.12.2025 14:26 Ответить
 
 