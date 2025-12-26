78% українців вважають, що країна була не готова до вторгнення РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Переважна більшість українців продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
Згідно з дослідженням, 78% респондентів вважають, що Україна була скоріше або повністю не готова до вторгнення. Для порівняння, у вересні 2025 року такої думки дотримувалися 81% опитаних. З них 28% вважають, що зусилля були недостатніми, але певна підготовка все ж проводилася, а 50% переконані, що підготовка була абсолютно недостатньою.
Водночас 15% респондентів вважають, що Україна зробила скоріше або повністю достатньо для підготовки до вторгнення. З них 10% зазначили, що загалом зусиль було достатньо, хоча й не без прорахунків, а 5% вважають підготовку повністю адекватною.
Серед можливих причин недостатньої підготовки респонденти найчастіше називали дії політичної влади.
"Відносно найбільше респондентів говорили про те, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль (49% серед тих, хто вважає, що Україна не була готовою; у вересні 2025 року було 46%, у лютому - 41%, тобто є тенденція до зростання протягом року)", - зазначають у КМІС.
Також серед причин називали недовіру й неготовність населення (29%), вплив проросійських сил (18%), недостатні дії військового командування (15%), перевагу Росії у ресурсах (13%) та недостатню підтримку Заходу (11%).
Коментар Грушецького
Директор КМІС Антон Грушецький наголосив, що в українському суспільстві існує запит на справедливість і відповідальність за можливі прорахунки, водночас важливим є фахове осмислення досвіду без політизації.
"Критичне осмислення минулого досвіду не має ставати заручником політичних ігор та використовуватися політичними опонентами для зведення рахунків", - резюмував він.
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За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
махрового комуняку
комуняку алкаша
дегенерата уголовника
і нарешті, скомороха!!!
україна ніколи ні до чого не була готова.
як що б я був відбитий кегебешнік мокша, сцарь всєх ємєль, я б зробив так само!!!!