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Новини Опитування про війну в Україні
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78% українців вважають, що країна була не готова до вторгнення РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість українців продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

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українців вважають, що країна була не готова до вторгнення РФ

Згідно з дослідженням, 78% респондентів вважають, що Україна була скоріше або повністю не готова до вторгнення. Для порівняння, у вересні 2025 року такої думки дотримувалися 81% опитаних. З них 28% вважають, що зусилля були недостатніми, але певна підготовка все ж проводилася, а 50% переконані, що підготовка була абсолютно недостатньою.

Водночас 15% респондентів вважають, що Україна зробила скоріше або повністю достатньо для підготовки до вторгнення. З них 10% зазначили, що загалом зусиль було достатньо, хоча й не без прорахунків, а 5% вважають підготовку повністю адекватною.

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українців вважають, що країна була не готова до вторгнення РФ

Серед можливих причин недостатньої підготовки респонденти найчастіше називали дії політичної влади. 

"Відносно найбільше респондентів говорили про те, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль (49% серед тих, хто вважає, що Україна не була готовою; у вересні 2025 року було 46%, у лютому - 41%, тобто є тенденція до зростання протягом року)", - зазначають у КМІС.

Також серед причин називали недовіру й неготовність населення (29%), вплив проросійських сил (18%), недостатні дії військового командування (15%), перевагу Росії у ресурсах (13%) та недостатню підтримку Заходу (11%).

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Коментар Грушецького

Директор КМІС Антон Грушецький наголосив, що в українському суспільстві існує запит на справедливість і відповідальність за можливі прорахунки, водночас важливим є фахове осмислення досвіду без політизації.

"Критичне осмислення минулого досвіду не має ставати заручником політичних ігор та використовуватися політичними опонентами для зведення рахунків", - резюмував він.

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опитування (2214) КМІС (394) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+50
зеленський назавжди увійде в світову історію, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
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26.12.2025 13:42 Відповісти
+39
А кіно про ''патріота і найсправедливішого в світі Голобородька'', який обіцяв перемоги скрізь, мир, купу грошей і можливостей. А потім всі бюджетні гроші закатав в асфальт, відвів наші війська в чисте поле, розмінував Чонгар, Чаплинку і містки, по яких ворог виходив з Криму. Створив злочинну групу на етнічній основі і всі ці роки крали сотні мільярдів. Брехав, обіцяв і гарно 6,8 років грає роль патріота.
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26.12.2025 13:46 Відповісти
+29
україна обрала саме найогидніше зі всіх можливих варіантів!!!!
махрового комуняку
комуняку алкаша
дегенерата уголовника
і нарешті, скомороха!!!

україна ніколи ні до чого не була готова.
як що б я був відбитий кегебешнік мокша, сцарь всєх ємєль, я б зробив так само!!!!
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26.12.2025 13:30 Відповісти

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