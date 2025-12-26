РУС
Новости Разговор Зеленского с Рютте
436 7

Зеленский скоординировал позиции с Рютте перед встречей с Трампом во Флориде

Зеленский, Рютте

В пятницу, 26 декабря, президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Скоординировали позиции

"Говорил с Марком Рютте. Очень предметный и очень позитивный разговор. Скоординировали наши позиции накануне встреч во Флориде, и мы должны быть максимально продуктивными в эти дни, как и всегда. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. И будем работать дальше оперативно, чтобы все необходимые документы были подготовлены как можно быстрее", - рассказал Зеленский.

Работа над гарантиями безопасности

Кроме этого, Зеленский и Рютте обсудили совместную работу по обеспечению безопасности и выработке согласованных европейских позиций, "которые поддержат не только Украину, но и всех нас в Европе".

"Проинформировал также о деталях недавних разговоров с представителями президента Трампа и ключевых аспектах процесса", - сообщил Зеленский.

Встреча Зеленского с Трампом

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

Говорили, балакали...
показать весь комментарий
26.12.2025 19:13 Ответить
То піди ти побалакай, вумник ****.
показать весь комментарий
26.12.2025 19:16 Ответить
Рекс, у будку!
показать весь комментарий
26.12.2025 19:26 Ответить
Будка то таке поц, йди розумаха, йди з Рютте домовся, ні??? тоді якого *** вякаєш??
показать весь комментарий
26.12.2025 19:29 Ответить
Так там уже поц побалакав! Я з безмозглими прихильниками секти Квартал 95 дискусій не веду! Можеш щось ще гавкнуть наостанок!
показать весь комментарий
26.12.2025 19:39 Ответить
скоординована позиція скласти ручки на яєчках?
показать весь комментарий
26.12.2025 19:14 Ответить
Кончений ідіот, навіщо тобі до Тромба їхати? Хоча б раз щось добре з цього вийшло крім чергових залякування і ультиматумів? Особливо коли ти розказуєш що так звана ''угода'' вже на 90%, тобі в голову не дійде з кого Тромб по твоєму буде вибивати залишок в 10% пунктів? Я впевнений що не ***** він буде дожимати а від тебе
показать весь комментарий
26.12.2025 19:23 Ответить
 
 