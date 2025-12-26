Зеленский скоординировал позиции с Рютте перед встречей с Трампом во Флориде

В пятницу, 26 декабря, президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Скоординировали позиции

"Говорил с Марком Рютте. Очень предметный и очень позитивный разговор. Скоординировали наши позиции накануне встреч во Флориде, и мы должны быть максимально продуктивными в эти дни, как и всегда. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. И будем работать дальше оперативно, чтобы все необходимые документы были подготовлены как можно быстрее", - рассказал Зеленский.

Работа над гарантиями безопасности

Кроме этого, Зеленский и Рютте обсудили совместную работу по обеспечению безопасности и выработке согласованных европейских позиций, "которые поддержат не только Украину, но и всех нас в Европе".

"Проинформировал также о деталях недавних разговоров с представителями президента Трампа и ключевых аспектах процесса", - сообщил Зеленский.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

