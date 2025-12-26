Зеленський скоординував позиції з Рютте перед зустріччю з Трампом у Флориді

У п'ятницю, 26 грудня, президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Скоординували позиції

"Говорив з Марком Рютте. Дуже предметна й дуже позитивна розмова. Скоординували наші позиції напередодні зустрічей у Флориді, і ми маємо бути максимально продуктивними цими днями, як і завжди. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. І будемо працювати надалі оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше", - розповів Зеленський.

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Робота над гарантіями безпеки

Крім цього, Зеленський та Рютте обговорили спільну роботу для гарантування безпеки та напрацювання узгоджених європейських позицій, "які підтримають не тільки Україну, але й усіх нас у Європі".

"Поінформував також про деталі нещодавніх розмов із представниками Президента Трампа та ключові аспекти процесу", - повідомив Зеленський.

Зустріч Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

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