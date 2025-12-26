Зеленський скоординував позиції з Рютте перед зустріччю з Трампом у Флориді
У п'ятницю, 26 грудня, президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Скоординували позиції
"Говорив з Марком Рютте. Дуже предметна й дуже позитивна розмова. Скоординували наші позиції напередодні зустрічей у Флориді, і ми маємо бути максимально продуктивними цими днями, як і завжди. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. І будемо працювати надалі оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше", - розповів Зеленський.
Робота над гарантіями безпеки
Крім цього, Зеленський та Рютте обговорили спільну роботу для гарантування безпеки та напрацювання узгоджених європейських позицій, "які підтримають не тільки Україну, але й усіх нас у Європі".
"Поінформував також про деталі нещодавніх розмов із представниками Президента Трампа та ключові аспекти процесу", - повідомив Зеленський.
Зустріч Зеленського з Трампом
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
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