Еврофинансирование для Украины: первый транш ожидают не ранее апреля

Украина ожидает первый транш кредита от Европейского Союза не ранее апреля этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой изданию Forbes.

По ее словам, в начале года поступления средств не ожидается, тогда как самый напряженный период для выполнения государственных бюджетных обязательств начинается именно с апреля. Именно поэтому для Украины принципиально важно, чтобы финансирование от ЕС поступило без задержек.

Финансирование обороны и бюджетные вызовы

Мудра подчеркнула, что своевременное получение кредита напрямую влияет на стабильность государственных финансов и способность правительства выполнять ключевые расходы в условиях войны.

Основная часть средств, которые Украина планирует получить от Европейского Союза, будет направлена на сектор безопасности и обороны. Речь идет о закупке вооружения, обеспечении потребностей Вооруженных сил Украины, а также выплатах военнослужащим.

"Критический период для выполнения бюджетных обязательств начинается с апреля, поэтому для нас чрезвычайно важно получить европейское финансирование вовремя", — отметила Ирина Мудрая.

"Исключительно выгодные условия"

Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, принятое во время саммита ЕС в Брюсселе, позволит сохранить финансовую устойчивость государства в течение следующих двух лет.

Она подчеркнула, что кредит предоставляется Украине на исключительно выгодных условиях. В частности, речь идет о беспроцентном займе, который не нужно будет возвращать в случае, если Россия не выплатит Украине репарации за ущерб, нанесенный в результате вооруженной агрессии.

Что предшествовало

Лидеры стран Европейского Союза 18 декабря не смогли достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

