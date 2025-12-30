РУС
Еврофинансирование для Украины: первый транш ожидают не ранее апреля

Когда в Украину поступят деньги от ЕС

Украина ожидает первый транш кредита от Европейского Союза не ранее апреля этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой изданию Forbes.



По ее словам, в начале года поступления средств не ожидается, тогда как самый напряженный период для выполнения государственных бюджетных обязательств начинается именно с апреля. Именно поэтому для Украины принципиально важно, чтобы финансирование от ЕС поступило без задержек.

Финансирование обороны и бюджетные вызовы

Мудра подчеркнула, что своевременное получение кредита напрямую влияет на стабильность государственных финансов и способность правительства выполнять ключевые расходы в условиях войны.

Основная часть средств, которые Украина планирует получить от Европейского Союза, будет направлена на сектор безопасности и обороны. Речь идет о закупке вооружения, обеспечении потребностей Вооруженных сил Украины, а также выплатах военнослужащим.

"Критический период для выполнения бюджетных обязательств начинается с апреля, поэтому для нас чрезвычайно важно получить европейское финансирование вовремя", — отметила Ирина Мудрая.

"Исключительно выгодные условия"

Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, принятое во время саммита ЕС в Брюсселе, позволит сохранить финансовую устойчивость государства в течение следующих двух лет.

Она подчеркнула, что кредит предоставляется Украине на исключительно выгодных условиях. В частности, речь идет о беспроцентном займе, который не нужно будет возвращать в случае, если Россия не выплатит Украине репарации за ущерб, нанесенный в результате вооруженной агрессии.

Что предшествовало

  • Лидеры стран Европейского Союза 18 декабря не смогли достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

бюджет (4889) кредит (2389) Евросоюз (18020) Мудра Ирина (17)
Може....
показать весь комментарий
30.12.2025 01:47 Ответить
бабосики налогоплательщиков на повышение зарплат слугам урода, а налогоплательщиков ЕС на оборону и бюджет. Країна мрій имени Зе
показать весь комментарий
30.12.2025 08:33 Ответить
Не раньше! А если учесть, что реальных денег в бюджете только на первый квартал 2026, ВЕСЕЛО!
показать весь комментарий
30.12.2025 08:42 Ответить
Грошики на жирные зарплаты и премии бронированным чинушкам будут не скоро,как бы не голодали они до весны.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:48 Ответить
 
 