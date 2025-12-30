Еврофинансирование для Украины: первый транш ожидают не ранее апреля
Украина ожидает первый транш кредита от Европейского Союза не ранее апреля этого года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой изданию Forbes.
По ее словам, в начале года поступления средств не ожидается, тогда как самый напряженный период для выполнения государственных бюджетных обязательств начинается именно с апреля. Именно поэтому для Украины принципиально важно, чтобы финансирование от ЕС поступило без задержек.
Финансирование обороны и бюджетные вызовы
Мудра подчеркнула, что своевременное получение кредита напрямую влияет на стабильность государственных финансов и способность правительства выполнять ключевые расходы в условиях войны.
Основная часть средств, которые Украина планирует получить от Европейского Союза, будет направлена на сектор безопасности и обороны. Речь идет о закупке вооружения, обеспечении потребностей Вооруженных сил Украины, а также выплатах военнослужащим.
"Критический период для выполнения бюджетных обязательств начинается с апреля, поэтому для нас чрезвычайно важно получить европейское финансирование вовремя", — отметила Ирина Мудрая.
"Исключительно выгодные условия"
Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, принятое во время саммита ЕС в Брюсселе, позволит сохранить финансовую устойчивость государства в течение следующих двух лет.
Она подчеркнула, что кредит предоставляется Украине на исключительно выгодных условиях. В частности, речь идет о беспроцентном займе, который не нужно будет возвращать в случае, если Россия не выплатит Украине репарации за ущерб, нанесенный в результате вооруженной агрессии.
Что предшествовало
- Лидеры стран Европейского Союза 18 декабря не смогли достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
