Єврофінансування для України: перший транш очікують не раніше квітня

Україна очікує на перший транш кредиту від Європейського Союзу не раніше квітня цього року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої виданню Forbes.

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За її словами, на початку року надходжень коштів не очікується, тоді як найбільш напружений період для виконання державних бюджетних зобов’язань розпочинається саме з квітня. Саме тому для України принципово важливо, щоб фінансування від ЄС надійшло без затримок.

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Фінансування оборони та бюджетні виклики

Мудра наголосила, що своєчасне отримання кредиту напряму впливає на стабільність державних фінансів та здатність уряду виконувати ключові видатки в умовах війни.

Основну частину коштів, які Україна планує отримати від Європейського Союзу, буде спрямовано на сектор безпеки й оборони. Йдеться про закупівлю озброєння, забезпечення потреб Збройних сил України, а також виплати військовослужбовцям.

"Критичний період для виконання бюджетних зобов’язань починається з квітня, тому для нас надзвичайно важливо отримати європейське фінансування вчасно", — зазначила Ірина Мудра.

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"Винятково вигідні умови"

Раніше посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що рішення про надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро, ухвалене під час саміту ЄС у Брюсселі, дозволить зберегти фінансову стійкість держави протягом наступних двох років.

Вона підкреслила, що кредит надається Україні на винятково вигідних умовах. Зокрема, йдеться про безвідсоткову позику, яку не потрібно буде повертати у разі, якщо Росія не виплатить Україні репарації за збитки, завдані внаслідок збройної агресії.

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Що передувало

Лідери країн Європейського Союзу 18 грудня не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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