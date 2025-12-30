На Запорожской АЭС подключили внешнюю линию питания
На Запорожской атомной электростанции завершили восстановительные работы и восстановили подключение внешней линии электропередач к энергосистеме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.
Ремонтные работы проводились под постоянным контролем представителей Международного агентства по атомной энергии, находящихся на площадке ЗАЭС. По их оценкам, радиационный фон на станции остается стабильным, а эксплуатация объекта осуществляется безопасно.
Восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС
Во время проведения работ Запорожская АЭС получала электроснабжение через резервную линию. Она оставалась исправной и обеспечивала непрерывное внешнее питание, необходимое для охлаждения реакторов и поддержания систем безопасности.
Представители МАГАТЭ подтвердили, что станция не теряла критически важного доступа к электроэнергии, что является ключевым условием ядерной безопасности.
"Подключение внешней линии восстановлено, радиационный фон стабильный, угроз для безопасной эксплуатации не зафиксировано", — отметили наблюдатели МАГАТЭ.
Совместное управление
Ранее сообщалось, что Украина и Россия достигли договоренности о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Целью этого решения было создание условий для ремонта поврежденных линий электропередач.
- В пункте 12 проекта мирного соглашения о завершении войны упоминается предложение США о дальнейшей эксплуатации Запорожской АЭС. Инициатива предусматривает формат совместного управления станцией с участием Украины, США и РФ.
"Відповідальність за окуповані території та інциденти на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) несе Російська Федерація, оскільки вона є державою-окупантом, згідно з міжнародним правом та українським законодавством. РФ відповідальна за порушення прав, безпеки та небезпечні ситуації, включаючи обстріли, знеструмлення та мілітаризацію ЗАЕС, що створює ядерну загрозу. Україна та міжнародні організації, як МАГАТЕ, підтверджують, що за інциденти відповідає саме держава-окупант..."