На Запорожской АЭС подключили внешнюю линию питания

На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение

На Запорожской атомной электростанции завершили восстановительные работы и восстановили подключение внешней линии электропередач к энергосистеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.

Ремонтные работы проводились под постоянным контролем представителей Международного агентства по атомной энергии, находящихся на площадке ЗАЭС. По их оценкам, радиационный фон на станции остается стабильным, а эксплуатация объекта осуществляется безопасно.

Восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Во время проведения работ Запорожская АЭС получала электроснабжение через резервную линию. Она оставалась исправной и обеспечивала непрерывное внешнее питание, необходимое для охлаждения реакторов и поддержания систем безопасности.

Представители МАГАТЭ подтвердили, что станция не теряла критически важного доступа к электроэнергии, что является ключевым условием ядерной безопасности.

"Подключение внешней линии восстановлено, радиационный фон стабильный, угроз для безопасной эксплуатации не зафиксировано", — отметили наблюдатели МАГАТЭ.

Совместное управление

Ранее сообщалось, что Украина и Россия достигли договоренности о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Целью этого решения было создание условий для ремонта поврежденных линий электропередач.

  • В пункте 12 проекта мирного соглашения о завершении войны упоминается предложение США о дальнейшей эксплуатации Запорожской АЭС. Инициатива предусматривает формат совместного управления станцией с участием Украины, США и РФ.

Запорожье (2854) Запорожская область (3933) Запорожская АЭС (792) Запорожский район (374)
