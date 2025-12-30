На Запорізькій АЕС підключили зовнішню лінію живлення

На Запорізькій атомній електростанції завершили відновлювальні роботи та підключили зовнішню лінію електропередач до енергосистеми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі агентства Reuters.

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Ремонтні заходи проводилися під постійним контролем представників Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на майданчику ЗАЕС. За їхніми оцінками, радіаційний фон на станції залишається стабільним, а експлуатація об’єкта здійснюється безпечно.

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Відновлення зовнішнього енергоживлення ЗАЕС

Під час проведення робіт Запорізька АЕС отримувала електропостачання через резервну лінію. Вона залишалася справною та забезпечувала безперервне зовнішнє живлення, необхідне для охолодження реакторів і підтримання систем безпеки.

Представники МАГАТЕ підтвердили, що станція не втрачала критично важливого доступу до електроенергії, що є ключовою умовою ядерної безпеки.

"Підключення зовнішньої лінії відновлено, радіаційний фон стабільний, загроз для безпечної експлуатації не зафіксовано", — зазначили спостерігачі МАГАТЕ.

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Спільне управління

Раніше повідомлялося, що Україна та Росія досягли домовленості про локальне припинення вогню в районі Запорізької АЕС. Метою цього рішення було створення умов для ремонту пошкоджених ліній електропередач.

У пункті 12 проєкту мирної угоди щодо завершення війни згадується пропозиція США про подальшу експлуатацію Запорізької АЕС. Ініціатива передбачає формат спільного управління станцією за участі України, США та РФ.

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