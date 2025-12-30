РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8955 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 066 38

Зеленский: Не боюсь любого формата встречи с Путиным

Зеленский и Путин

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией для завершения войны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча с Путиным

"Я сказал президенту Трампу, европейским лидерам, что я готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы россияне не боялись", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина настроена на диалог при условии реальных шагов к миру и наличия действенных гарантий безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет говорить с Путиным о вопросах территорий и причинах войны

Рамочный мирный план

По словам главы государства, Украина подготовила шесть документов, один из которых является рамочным планом, предложенным для совместного обсуждения с международными партнерами.

Зеленский пояснил, что этот документ не является исключительно украинской инициативой, а открыт для доработки с участием США и европейских стран.

Президент отметил, что процесс требует времени, однако уже в январе планируется активная фаза переговоров. В частности, должны состояться встречи советников, а также переговоры на уровне лидеров Украины, США и европейских государств.

Часть документов может быть готова к подписанию уже в начале 2026 года, добавил он.

Читайте также: Завершение войны: Трамп делает ставку на экономическое восстановление Украины, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".
  • Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Автор: 

Зеленский Владимир (23218) план (220) путин владимир (32633) Трамп Дональд (7364)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Тоді нехай обов'язково зустрічається🤣🤣🤣
показать весь комментарий
30.12.2025 19:09 Ответить
+7
Як би не боявся, то цього і не казав би!
показать весь комментарий
30.12.2025 19:05 Ответить
+6
Головне, щоб росіяни не боялися", - наголосив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3593131
Оце попаяло від супчику в США
показать весь комментарий
30.12.2025 19:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тоді нехай обов'язково зустрічається🤣🤣🤣
показать весь комментарий
30.12.2025 19:09 Ответить
Вони не були бідоносцями
показать весь комментарий
30.12.2025 19:10 Ответить
Головне, щоб росіяни не боялися", - наголосив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3593131
Оце попаяло від супчику в США
показать весь комментарий
30.12.2025 19:02 Ответить
Як би не боявся, то цього і не казав би!
показать весь комментарий
30.12.2025 19:05 Ответить
тут скоріше путін боїться:

1. В його світогляді, спочатку переговірні групи формують позиції, а президенти лише підписують готові до підпису угоди.

2. Якщо путін зустрінеться із зе, він тим самим визнає його легітимність, а чекість путін не визнає зе президентом. В принципі чекіст путін не визнає факт існування України як самостійної держави.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:28 Ответить
Хто, кого у такій зустрічі перехитрить: хитрий і підступний чекіст чи квартальний піаніст? Думаю, відповідь очевидна!
показать весь комментарий
30.12.2025 19:33 Ответить
піаніно в студію!
показать весь комментарий
30.12.2025 19:07 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
30.12.2025 19:10 Ответить
Біда в тому що ******** боїться будь-якого формату зустрічі.
Він всі свої резиденції "повзриває" аби ні з ким не зустрічатися.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:08 Ответить
Є така приказка ( на злодієві шапка горить ))).. По ходу так і є ! Інакше навіщо про це говорити.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:11 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
30.12.2025 19:12 Ответить
***** вже одного разу відповів на такий закидон - їдь до мене в москву.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:13 Ответить
та ясна річ завдання виконав , ху* ло як куратор, медальку приготував зеленському , за здачу 20% української теріторії , допоміг Ізраелю з москвою розграбувати Україну на трільйони , тепер 🤡 , кремлівський херої ...
показать весь комментарий
30.12.2025 19:17 Ответить
Формат ринг перчатки труселя тоже подойдёт. У нашего Володи потрясающий апперкот и смертельный хук слева!
показать весь комментарий
30.12.2025 19:24 Ответить
у зелі є єдиний шанс реабілітуватись, і замість довічного з конфіскацією отримати 15 з конфіскацією, це під час зустрічі вбити х...ла.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:24 Ответить
Ну і дурень.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:24 Ответить
Аби язиком поляскати. Зустрітись для того щоб всі поржали. Ніхто з тобою клоуном зустрічатись не збирається. А чого б тобі не зустрітися з лукашенком, ти не забув, що він тебе колись гнидою назвав. І сміх і сльози. Квартал одним словом.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:26 Ответить
Якщо зустрінешся,пуйло нагадає, що ти обіцяв в Омані.Можливо,вони могли і вербонуть,ще особисту справу агента пред'являть.Кацапи вони ще такі майстри імпровізації.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:26 Ответить
А чого йому боятися шефа? Ну пожурить, ну за вухо потягає, ну а-та-та зробить за невиконане домашнє завдання. Д'Єрмак, мабуть, передав йому запевнення від пуйла, що вбивати він його не буде. А якщо і буде, то не боляче.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:27 Ответить
Дурне як пробка
показать весь комментарий
30.12.2025 19:35 Ответить
Знову якісь безпекові угоди поїде підписувати? Всі дочитали далі заголовку? Бачу настав час Імітації Бурхливої Діяльності.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:36 Ответить
Хоче заглянути ***** в очі?
показать весь комментарий
30.12.2025 19:44 Ответить
Там в кінці статті написано про продовження серіалу з Формулою миру і жмутком безпекових угод.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:46 Ответить
" Я сейчас обращаюсь к человеку , от которого зависит моя ,да что там моя ,судьба всей Украины,- Владимир Владимирович ,заберите меня ,пожалуйста ,ну хоть за долги ,я вас очень прошу " В,Зеленський 2001 рік ,пройшло майже 25 років ,а нічого незмінилось ,як був холуєм ,так і залищився ним.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:48 Ответить
Тримайте мене семеро
показать весь комментарий
30.12.2025 19:52 Ответить
Малиш не розбійника боїться, а боїться щоб Карабас непотрібну ляльку в ящик не засунув...
показать весь комментарий
30.12.2025 19:53 Ответить
дуель на пенісах!
показать весь комментарий
30.12.2025 19:58 Ответить
А що того діда боятися?))він вже ні альфасамець,ні дзюдоїст,а так ***** ,на якому вже ознаки саркомії,готовий до бальзамування)Ти українців бійся,бо вони тобі і так багато чого не пробачать до цього моменту,але ти артіст,і можеш ще з свого репертуару щось нове встрілити((
показать весь комментарий
30.12.2025 19:58 Ответить
Зегевара известный смельчак. Минимум четыре раза.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:04 Ответить
Та фулі любий формат, в омані не боявся здати Україну і зараз не боюсь треба ж довести до кінця взяті на себе обіцянки, і так невдобно вийшло , обіцяв путіну Київ за три дня а тут ети порохоботи завадили це зробити, четвертий рік мучають найвеличнішого πідора ********** не дають нормально капітулювати.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:05 Ответить
Ти б дурнику ще на дуєль його викликав ! Зеленський такий хоробрий і зухвалий в своіх заявах про зустріч з путіним , бо знає що вона абсолютно неможлива апріорі....... Путін видверто зневажає зеленського і справедливо вважає його дурнуватим блазнем... І навіщо та зустріч? Щоб що? Щоб зеленський знову заглядав путіну в очі і в дупу шукаючи там його бажання миру? Як казав вже один класик: ,,Так це ж вже було..."
показать весь комментарий
30.12.2025 20:09 Ответить
 
 