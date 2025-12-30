Зеленский: Не боюсь любого формата встречи с Путиным
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией для завершения войны.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Встреча с Путиным
"Я сказал президенту Трампу, европейским лидерам, что я готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы россияне не боялись", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Украина настроена на диалог при условии реальных шагов к миру и наличия действенных гарантий безопасности.
Рамочный мирный план
По словам главы государства, Украина подготовила шесть документов, один из которых является рамочным планом, предложенным для совместного обсуждения с международными партнерами.
Зеленский пояснил, что этот документ не является исключительно украинской инициативой, а открыт для доработки с участием США и европейских стран.
Президент отметил, что процесс требует времени, однако уже в январе планируется активная фаза переговоров. В частности, должны состояться встречи советников, а также переговоры на уровне лидеров Украины, США и европейских государств.
Часть документов может быть готова к подписанию уже в начале 2026 года, добавил он.
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оце попаяло від супчику в США
1. В його світогляді, спочатку переговірні групи формують позиції, а президенти лише підписують готові до підпису угоди.
2. Якщо путін зустрінеться із зе, він тим самим визнає його легітимність, а чекість путін не визнає зе президентом. В принципі чекіст путін не визнає факт існування України як самостійної держави.
Він всі свої резиденції "повзриває" аби ні з ким не зустрічатися.