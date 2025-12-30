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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський: Не боюся будь-якого формату зустрічі з Путіним

Зеленський та путін

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до будь-якого формату переговорів із Росією для завершення війни.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зустріч із Путіним

"Я сказав президенту Трампу, європейським лідерам, я готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним. Я не боюсь будь-якого формату нашої зустрічі. Головне, щоб росіяни не боялися", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна налаштована на діалог за умови реальних кроків до миру та наявності дієвих гарантій безпеки.

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Рамковий мирний план

За словами глави держави, Україна підготувала шість документів, один із яких є рамковим планом, запропонованим для спільного обговорення з міжнародними партнерами.

Зеленський пояснив, що цей документ не є виключно українською ініціативою, а відкритий до доопрацювання за участі США та європейських країн.

Президент зазначив, що процес потребує часу, однак уже в січні планується активна фаза переговорів. Зокрема, мають відбутися зустрічі радників, а також переговори на рівні лідерів України, США та європейських держав.

Частина документів може бути готова до підписання вже на початку 2026 року, додав він.

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Що передувало?

  • Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою".
  • Також повідомлялося, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) план (225) путін володимир (25580) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+10
Головне, щоб росіяни не боялися", - наголосив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3593131
Оце попаяло від супчику в США
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30.12.2025 19:02 Відповісти
+10
Як би не боявся, то цього і не казав би!
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30.12.2025 19:05 Відповісти
+10
Тоді нехай обов'язково зустрічається🤣🤣🤣
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30.12.2025 19:09 Відповісти

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