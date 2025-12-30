Зеленський: Не боюся будь-якого формату зустрічі з Путіним
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до будь-якого формату переговорів із Росією для завершення війни.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зустріч із Путіним
"Я сказав президенту Трампу, європейським лідерам, я готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним. Я не боюсь будь-якого формату нашої зустрічі. Головне, щоб росіяни не боялися", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україна налаштована на діалог за умови реальних кроків до миру та наявності дієвих гарантій безпеки.
Рамковий мирний план
За словами глави держави, Україна підготувала шість документів, один із яких є рамковим планом, запропонованим для спільного обговорення з міжнародними партнерами.
Зеленський пояснив, що цей документ не є виключно українською ініціативою, а відкритий до доопрацювання за участі США та європейських країн.
Президент зазначив, що процес потребує часу, однак уже в січні планується активна фаза переговорів. Зокрема, мають відбутися зустрічі радників, а також переговори на рівні лідерів України, США та європейських держав.
Частина документів може бути готова до підписання вже на початку 2026 року, додав він.
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