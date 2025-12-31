РУС
Дроны повредили жилой дом в Белой Церкви

Атака дронов на Белую Церковь 31 декабря

В Белой Церкви Киевской области в результате атаки российских беспилотников поврежден многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

В здании выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж. Информации о пострадавших среди жителей пока не поступало.

Россия обстреляла Одессу и прилегающие районы

Также в ночь на 31 декабря российские войска осуществили атаку ударными беспилотниками по Одессе и прилегающим районам. В городе и области прогремели взрывы, зафиксировано попадание.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер в телеграмме по состоянию на 01:02 среды сообщил о пожаре на складах логистической компании и попадании дрона в жилой многоэтажный дом.

Также смотрите: Рашисты снова атаковали Фастов на Киевщине: возникли пожары. ФОТОрепортаж

Напомним, ночью 31 декабря оккупанты продолжают обстреливать Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

К тому же 30 декабря российские дроны атаковали порты Одесской области. Повреждена портовая и промышленная инфраструктура.

Читайте также: Теракт в Одессе, в результате которого пострадал работник оборонного предприятия: дело передано в суд

 

Белая Церковь (194) взрыв (7005) Киевская область (4518) атака (855) дроны (5865) Белоцерковский район (48)
Нууууу це ж не Пуйло яке вбило більше 3 млн людей це просто будинок ЛЮДИНИ - це можна. А от якби попала в якогось маняка що вбив хоча б 200 000 - отут уже почали б всі країни захищати о так не можна
31.12.2025 01:46 Ответить
Анумо, хлопці, ******** по масковії, по пуйлу, по їхнім хенералам!
Привітаємо кацапню з Новим роком, щоб їхній дід мороз з тією лярвою-снігуронькою аж по всерались від радощів!
31.12.2025 07:08 Ответить
 
 