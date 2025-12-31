Дроны повредили жилой дом в Белой Церкви

В Белой Церкви Киевской области в результате атаки российских беспилотников поврежден многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

В здании выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж. Информации о пострадавших среди жителей пока не поступало.

Россия обстреляла Одессу и прилегающие районы

Также в ночь на 31 декабря российские войска осуществили атаку ударными беспилотниками по Одессе и прилегающим районам. В городе и области прогремели взрывы, зафиксировано попадание.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер в телеграмме по состоянию на 01:02 среды сообщил о пожаре на складах логистической компании и попадании дрона в жилой многоэтажный дом.

Напомним, ночью 31 декабря оккупанты продолжают обстреливать Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

К тому же 30 декабря российские дроны атаковали порты Одесской области. Повреждена портовая и промышленная инфраструктура.

