Дрони пошкодили житловий будинок у Білій Церкві
У Білій Церкві на Київщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
У будівлі вибито вікна та пошкоджено балкони з першого по шостий поверх. Інформації про постраждалих серед мешканців наразі не надходило.
Росія обстріляла Одесу та прилеглі райони
Також у ніч на 31 грудня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Одесі та прилеглих районах. У місті та області пролунали вибухи, зафіксовано влучання.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграмі станом на 01:02 середи повідомив про пожежу на складах логістичної компанії та влучання дрона в житлову багатоповерхівку.
Нагадаємо, уночі 31 грудня окупанти продовжують обстрілювати Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
До того ж 30 грудня російські дрони атакували порти Одещини. Пошкоджена портова і промислова інфраструктура.
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