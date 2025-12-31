Дрони пошкодили житловий будинок у Білій Церкві

У Білій Церкві на Київщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

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У будівлі вибито вікна та пошкоджено балкони з першого по шостий поверх. Інформації про постраждалих серед мешканців наразі не надходило.

Росія обстріляла Одесу та прилеглі райони

Також у ніч на 31 грудня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Одесі та прилеглих районах. У місті та області пролунали вибухи, зафіксовано влучання.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграмі станом на 01:02 середи повідомив про пожежу на складах логістичної компанії та влучання дрона в житлову багатоповерхівку.

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Нагадаємо, уночі 31 грудня окупанти продовжують обстрілювати Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

До того ж 30 грудня російські дрони атакували порти Одещини. Пошкоджена портова і промислова інфраструктура.

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