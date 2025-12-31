РУС
Взятки за голосование в Раде: ВАКС избирает меру пресечения "слуге народа" Пивоварову

Голосование за деньги в Раде: Пивоварову избирают меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения для нардепа "Слуги народа" Евгения Пивоварова, которого подозревают во взяточничестве за голосование в Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно?

Пивоваров - один из 4-х нардепов, которые получили подозрения 27 декабря.

По данным следствия, размеры взяток могли составлять от двух до двадцати тысяч долларов.

Читайте также: "Слуга народа" Корявченков выехал из Украины, - СМИ

Что предшествовало?

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.

Читайте также: Радина - "слугам народа", получившим подозрение от НАБУ: Сколько стоило голосование за закон 12414?

Запобіжний захід "панять і прастіть". Звісно у вигляді певної суми. Нехай у скороходихи проконсультується. До речі де вона? Нєвіноуатая?
31.12.2025 11:50 Ответить
І що?, і цьому виродку суд по запобіжному заходу в "закритому режимі"? Скільки можна?
31.12.2025 11:53 Ответить
Примерно месяц назад сообщили, что у зелёных уродов в ВР остались только 4 "лишних штыка", и если они уйдут из этой говнофракции, то зелень потеряет монобольшинство. За это время только по уголовке ушло больше не считая самого толстого "штыка" в виде сбежавшего Юзика. Можно продемонстировать говнобольшинство в Раде? Мудрий нарiд ждёт...
31.12.2025 11:59 Ответить
Упіймали тільки одного з цілої зграї?
31.12.2025 12:08 Ответить
А Юзіка, який здриcнув, подавати до міжнародного розшуку не треба?
31.12.2025 12:15 Ответить
31.12.2025 12:15 Ответить
Зарано радітирадіти. Ловлять лише вибірково з прицілом на найчисленнішу фракцію в Раді. Навіщо? Щоб залякати З і його продажних депутатів і вони по команді Трампа проголусували за капітуляцію на умовах Путлера. НАБУ - це не про Україну, а про роботу на амерів, які зараз прихопили Зелю. Зараз за Україну тільки ЗСУ і сам народ.
31.12.2025 12:26 Ответить
 
 