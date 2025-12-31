Взятки за голосование в Раде: ВАКС избирает меру пресечения "слуге народа" Пивоварову
Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения для нардепа "Слуги народа" Евгения Пивоварова, которого подозревают во взяточничестве за голосование в Раде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно?
Пивоваров - один из 4-х нардепов, которые получили подозрения 27 декабря.
По данным следствия, размеры взяток могли составлять от двух до двадцати тысяч долларов.
Что предшествовало?
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
