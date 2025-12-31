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Новини Підкуп нардепів за голосування у Раді
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Хабарі за голосування в Раді: ВАКС обирає запобіжний захід "слузі народу" Пивоварову

Голосування за гроші в Раді: Пивоварову обирають запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід нардепу "Слуги народу" Євгену Пивоварову, якого підозрюють у хабарництві за голосування у Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Пивоваров - один із 4-х нардепів, які отримали підозри 27 грудня.

За даними слідства, розміри хабарів могли становити від двох до двадцяти тисяч доларів.

За клопотанням прокурора суд ухвалив рішення проводити засідання в закритому режимі.

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Що передувало?

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

Також читайте: Радіна - "слугам народу", які отримали підозру від НАБУ: Скільки коштувало голосування за закон 12414?

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2237) Пивоваров Євген (3)
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Топ коментарі
+1
Запобіжний захід "панять і прастіть". Звісно у вигляді певної суми. Нехай у скороходихи проконсультується. До речі де вона? Нєвіноуатая?
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31.12.2025 11:50 Відповісти
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І що?, і цьому виродку суд по запобіжному заходу в "закритому режимі"? Скільки можна?
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31.12.2025 11:53 Відповісти
+1
Примерно месяц назад сообщили, что у зелёных уродов в ВР остались только 4 "лишних штыка", и если они уйдут из этой говнофракции, то зелень потеряет монобольшинство. За это время только по уголовке ушло больше не считая самого толстого "штыка" в виде сбежавшего Юзика. Можно продемонстировать говнобольшинство в Раде? Мудрий нарiд ждёт...
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31.12.2025 11:59 Відповісти

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