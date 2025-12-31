Хабарі за голосування в Раді: ВАКС обирає запобіжний захід "слузі народу" Пивоварову
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід нардепу "Слуги народу" Євгену Пивоварову, якого підозрюють у хабарництві за голосування у Раді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
Пивоваров - один із 4-х нардепів, які отримали підозри 27 грудня.
За даними слідства, розміри хабарів могли становити від двох до двадцяти тисяч доларів.
За клопотанням прокурора суд ухвалив рішення проводити засідання в закритому режимі.
Що передувало?
- 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
- За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
- 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
Топ коментарі
+1 Zero #614287
показати весь коментар31.12.2025 11:50 Відповісти Посилання
+1 Ан Мур
показати весь коментар31.12.2025 11:53 Відповісти Посилання
+1 Green Bill #603485
показати весь коментар31.12.2025 11:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль