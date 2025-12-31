Хабарі за голосування в Раді: ВАКС обирає запобіжний захід "слузі народу" Пивоварову

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід нардепу "Слуги народу" Євгену Пивоварову, якого підозрюють у хабарництві за голосування у Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Пивоваров - один із 4-х нардепів, які отримали підозри 27 грудня.

За даними слідства, розміри хабарів могли становити від двох до двадцяти тисяч доларів.

За клопотанням прокурора суд ухвалив рішення проводити засідання в закритому режимі.

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Що передувало?

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

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