Более 10 тысяч российских военных попали в плен за время полномасштабной войны, - Коордштаб

Проект "Хочу жить" впервые обнародовал комплексную статистику по более чем 10 тысячам российских военнослужащих, попавших в плен во время полномасштабной войны против Украины. Данные свидетельствуют о стремительном росте количества пленных, увеличении доли иностранных наемников и отказе России от масштабного обмена по принципу "всех на всех".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Проект "Хочу жить" впервые публикует комплексную статистику по более чем 10 000 российских военнослужащих, попавших в плен за время полномасштабного вторжения.

"Количество россиян, сдающихся в плен, с каждым годом растет. За неполный 2025 год в плен попало больше российских военных, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые. В среднем каждую неделю сдаются от 60 до 90 военнослужащих ВС РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю. С июня 2023 года российские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в российский", - говорится в сообщении.

Где больше всего оккупантов попало в плен

Больше всего пленных было взято в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.

В 2025 году резко возросло количество иностранных наемников в плену. Еженедельно 2-3 пленных оказываются завербованными гражданами третьих стран. В целом почти 7% всех российских военнопленных в Украине — это иностранцы из 40 стран мира.

Типичный российский военнопленный это:

83% – рядовой состав.

13% – сержанты.

Почти 3% – офицеры.

Возраст – от 18 до 65 лет.

Около 76% – контрактники (включая завербованных в тюрьмах и ЧВК).

19% – мобилизованные.

Почти 5% – срочники.

О принуждении или обмане заявили 24% пленных. 40% имеют судимости, чаще всего — за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства.

Уровень образования пленных оккупантов

Лишь 7% имеют высшее образование, тогда как 30% не закончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти половина имеет детей, в том числе 8% – троих и более.

Сотни человек попали в плен с тяжелыми хроническими заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.

В рамках обменов на украинских защитников в Россию вернули чуть более 6 000 военнопленных, более половины из них – в 2025 году.

Известно как минимум о 237 бывших российских пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести, будучи повторно отправленными на фронт. Четверо российских солдат сейчас находятся в плену уже во второй раз.

Кого Россия обменивает первыми

Россия в первую очередь забирает из плена этнических россиян без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену. Иностранных наемников РФ для обмена не запрашивает.

"Тысячи военнопленных армии РФ, в частности раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине. Россия уже четвертый год отказывается от обмена по принципу "всех на всех"", - сообщили в Коордштабе.

