Понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон за час повномасштабної війни, - Коордштаб

Проєкт "Хочу жити" вперше оприлюднив комплексну статистику щодо понад 10 тисяч російських військовослужбовців, які потрапили в полон за час повномасштабної війни проти України. Дані свідчать про стрімке зростання кількості полонених, збільшення частки іноземних найманців та відмову росії від масштабного обміну за принципом "всіх на всіх".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Проєкт "Хочу жити" вперше публікує комплексну статистику щодо понад 10 000 російських військовослужбовців, які потрапили в полон за час повномасштабного вторгнення.

"Кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців зс рф, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень. Із червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський", - ідеться в повідомленні.

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Де найбільше окупантів потрапило в полон

Найбільше полонених було взято в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області.

У 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні. Щотижня 2–3 полонених виявляються завербованими громадянами третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні — це іноземці з 40 країн світу.

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Типовий російський військовополонений це:

83% – рядовий склад.

13% – сержанти.

Майже 3% – офіцери.

Вік – від 18 до 65 років.

Близько 76% – контрактники (включно з завербованими в тюрмах і ПВК).

19% – мобілізовані.

Майже 5% – строковики.

Про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості, найчастіше – за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.

Рівень освіти полонених окупантів

Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей, зокрема 8% – трьох і більше.

Сотні осіб потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.

У межах обмінів на українських Захисників до росії повернули трохи більше ніж 6 000 військовополонених, понад половину з них – у 2025 році.

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Відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти, будучи повторно відправленими на фронт. Четверо російських солдатів нині перебувають у полоні вже вдруге.

Кого Росія обмінює першими

Росія в першу чергу забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Іноземних найманців рф для обміну не запитує.

"Тисячі військовополонених армії рф, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. Росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх"", - повідомили у Коордштабі.

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