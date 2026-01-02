За прошедшие сутки зафиксировано 98 боестолкновений, - Генштаб ВСУ

В целом за прошедшие сутки, 1 января, зафиксировано 98 боевых столкновений.

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, осуществил 3508 обстрелов, в том числе 49 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6237 дронов-камикадзе.

Авиационные удары подверглись населенные пункты Лесное Харьковской области; Зализнычное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки, Варваровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения и два пункта управления врага.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес авиационный удар, сбросив при этом одну управляемую авиационную бомбу, и осуществил 77 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Нововодяное, Мирное, Колодези, Заречное, Новоегоровка, Новоселовка и Ямполь.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две наступательные операции захватчиков в районах населенных пунктов Северск и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник осуществил 15 атак в районах Александро-Шультиного, Плещиевки, Русина Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское.

На Покровском направлении наши защитники остановили 23 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник вчера осуществил 12 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вороное, Вербовое, Вишневое и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 14 попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 910 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, средство противовоздушной обороны, 590 беспилотных летательных аппаратов, крылатую ракету и 169 единиц автомобильной техники оккупантов.