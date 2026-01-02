Протягом минулої доби зафіксовано 98 боєзіткнень, - Генштаб ЗСУ

Загалом протягом минулої доби, 1 січня, зафіксовано 98 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3508 обстрілів, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6237 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Лісне Харківської області; Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки, Варварівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження та два пункти управління ворога.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав авіаційного удару, скинувши при цьому одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 77 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

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На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль.

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На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 15 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 14 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 590 безпілотних літальних апаратів, крилату ракету та 169 одиниць автомобільної техніки окупантів.