4 января графики отключений света будут применяться в большинстве регионов Украины
В воскресенье, 4 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии из-за российских атак.
Об этом сообщает "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Информация об отключениях
"Завтра, 4 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.
Причины ограничений
Как отметили в "Укрэнерго", причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - добавили в компании.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг массированно атаковал "Шахедами" критическую инфраструктуру Николаевщины, есть отключение электроэнергии.
- Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Херсонщины. Нанесен удар по Херсонской ТЭЦ, - Минэнерго
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль