РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10444 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии
379 0

4 января графики отключений света будут применяться в большинстве регионов Украины

Отключение света 4 января

В воскресенье, 4 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии из-за российских атак.

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Информация об отключениях

"Завтра, 4 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевской области зафиксировано нарушение сроков обнародования информации о графиках отключений

Причины ограничений

Как отметили в "Укрэнерго", причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - добавили в компании.

Читайте также: В Украине построили почти 400 МВт мощностей для хранения электроэнергии за год

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг массированно атаковал "Шахедами" критическую инфраструктуру Николаевщины, есть отключение электроэнергии.
  • Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Херсонщины. Нанесен удар по Херсонской ТЭЦ, - Минэнерго

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2331) Укрэнерго (732) отключение света (592)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 