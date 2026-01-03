4 січня графіки відключень світла застосовуватимуться в більшості регіонів України
У неділю, 4 січня, у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки відключень електроенергії через російські атаки.
Про це повідомляє "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
Інформація про відключення
"Завтра, 4 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться в повідомленні.
Причини обмежень
Як зауважили в "Укренерго", причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - додали в компанії.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог масовано атакував "шахедами" критичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення.
- Крім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Херсонської області. Завдано удару по Херсонській ТЕЦ, - Міненерго
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