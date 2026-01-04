РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8602 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников Ракетная атака Массированный комбинированный удар
1 300 6

РФ активизировала стратегическую авиацию: возможен боевой вылет

Россия готовит удар по Украине

Вечером воскресенья, 4 января, зафиксированы первые признаки активности российской стратегической авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых пабликов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По имеющейся информации, речь идет о самолетах:

  • Ту-95МС;
  • Ту-160;
  • Ту-22М3.

Наблюдатели отмечают, что зафиксированные признаки могут свидетельствовать о вероятном боевом вылете стратегической авиации этой ночью.

Читайте: Враг нанес почти три десятка ударов по Днепропетровской области: разрушены дома, произошел пожар. ФОТОрепортаж

Признаки подготовки к воздушной атаке

Мониторинговые ресурсы также сообщают о подготовке к дополнительным и повторным запускам ударных беспилотников. В частности, зафиксирован запуск БПЛА типа "Шахед" из районов Орла и Миллерово.

На фоне этих сообщений украинцев призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Читайте также: Вражеский дрон атаковал автозаправочную станцию в Херсоне. ФОТОрепортаж

Атака на Украину 

Вечером воскресенья, 4 января, Россия атакует Украину беспилотниками, ракетами и КАБами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. 

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Читайте: Удар РФ по Харькову 2 января: число погибших возросло до шести

Автор: 

обстрел (31155) ракеты (3864) атака (876) дроны (5901) Шахед (1783)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перші активності кожної ночі, що це за новояз?
показать весь комментарий
04.01.2026 22:17 Ответить
Тепер я послухаю ботів, чому мати ядерну зброю не треба.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:19 Ответить
Звідки ти збираєшся витягти ядерну зброю?
показать весь комментарий
04.01.2026 22:37 Ответить
Було би непогано мати ядерну зброю в нашому арсеналі !!
показать весь комментарий
04.01.2026 22:24 Ответить
Нажаль жадність кучмиі кліки перемогла глузд тепер всі причетні до продажу я з і їхні родичі стали поважними бізнесменами викупилиу держави всі підприємства стали алігархами і комуністи стали капіталістами а населення кріпаками
показать весь комментарий
04.01.2026 22:35 Ответить
Да яка ядерна зброя? Головне багато різних паперів з гарантіями, за якими Україна отримає багато занепокоєнь, як у випадку з Мадуро, коли Росія чи інший загарбник буде нападати на крахїну.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:37 Ответить
 
 