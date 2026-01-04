РФ активизировала стратегическую авиацию: возможен боевой вылет

Вечером воскресенья, 4 января, зафиксированы первые признаки активности российской стратегической авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых пабликов.

По имеющейся информации, речь идет о самолетах:

Ту-95МС;

Ту-160;

Ту-22М3.

Наблюдатели отмечают, что зафиксированные признаки могут свидетельствовать о вероятном боевом вылете стратегической авиации этой ночью.

Признаки подготовки к воздушной атаке

Мониторинговые ресурсы также сообщают о подготовке к дополнительным и повторным запускам ударных беспилотников. В частности, зафиксирован запуск БПЛА типа "Шахед" из районов Орла и Миллерово.

На фоне этих сообщений украинцев призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Атака на Украину

Вечером воскресенья, 4 января, Россия атакует Украину беспилотниками, ракетами и КАБами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

