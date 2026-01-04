РФ активизировала стратегическую авиацию: возможен боевой вылет
Вечером воскресенья, 4 января, зафиксированы первые признаки активности российской стратегической авиации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых пабликов.
По имеющейся информации, речь идет о самолетах:
- Ту-95МС;
- Ту-160;
- Ту-22М3.
Наблюдатели отмечают, что зафиксированные признаки могут свидетельствовать о вероятном боевом вылете стратегической авиации этой ночью.
Признаки подготовки к воздушной атаке
Мониторинговые ресурсы также сообщают о подготовке к дополнительным и повторным запускам ударных беспилотников. В частности, зафиксирован запуск БПЛА типа "Шахед" из районов Орла и Миллерово.
На фоне этих сообщений украинцев призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Атака на Украину
Вечером воскресенья, 4 января, Россия атакует Украину беспилотниками, ракетами и КАБами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль