РФ активізувала стратегічну авіацію: можливий бойовий виліт
Увечері неділі, 4 січня, зафіксовано перші ознаки активності російської стратегічної авіації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях моніторингових пабліків.
За наявною інформацією, йдеться про літаки:
- Ту-95МС;
- Ту-160;
- Ту-22М3.
Спостерігачі зазначають, що зафіксовані ознаки можуть свідчити про ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі.
Ознаки підготовки до повітряної атаки
Моніторингові ресурси також повідомляють про підготовку до додаткових та повторних пусків ударних безпілотників. Зокрема, зафіксовано запуск БпЛА типу "Шахед" з районів Орла та Міллерово.
На тлі цих повідомлень українців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Атака на Україну
Ввечері неділі, 4 січня, Росія атакує Україну безпілотниками, ракетами та КАБами. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
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