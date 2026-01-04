РФ активізувала стратегічну авіацію: можливий бойовий виліт

Увечері неділі, 4 січня, зафіксовано перші ознаки активності російської стратегічної авіації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях моніторингових пабліків.

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За наявною інформацією, йдеться про літаки:

Ту-95МС;

Ту-160;

Ту-22М3.

Спостерігачі зазначають, що зафіксовані ознаки можуть свідчити про ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі.

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Ознаки підготовки до повітряної атаки

Моніторингові ресурси також повідомляють про підготовку до додаткових та повторних пусків ударних безпілотників. Зокрема, зафіксовано запуск БпЛА типу "Шахед" з районів Орла та Міллерово.

На тлі цих повідомлень українців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

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Атака на Україну

Ввечері неділі, 4 січня, Росія атакує Україну безпілотниками, ракетами та КАБами. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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