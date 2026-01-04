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РФ активізувала стратегічну авіацію: можливий бойовий виліт

Росія готує удар по Україні

Увечері неділі, 4 січня, зафіксовано перші ознаки активності російської стратегічної авіації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях моніторингових пабліків.

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За наявною інформацією, йдеться про літаки:

  • Ту-95МС;
  • Ту-160;
  • Ту-22М3.

Спостерігачі зазначають, що зафіксовані ознаки можуть свідчити про ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі.

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Ознаки підготовки до повітряної атаки

Моніторингові ресурси також повідомляють про підготовку до додаткових та повторних пусків ударних безпілотників. Зокрема, зафіксовано запуск БпЛА типу "Шахед" з районів Орла та Міллерово.

На тлі цих повідомлень українців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

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Атака на Україну 

Ввечері неділі, 4 січня, Росія атакує Україну безпілотниками, ракетами та КАБами. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

обстріл (35173) ракети (4511) атака (1834) дрони (8721) Шахед (2337)
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Топ коментарі
+5
Тепер я послухаю ботів, чому мати ядерну зброю не треба.
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04.01.2026 22:19 Відповісти
+4
Було би непогано мати ядерну зброю в нашому арсеналі !!
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04.01.2026 22:24 Відповісти
+4
Нажаль жадність кучмиі кліки перемогла глузд тепер всі причетні до продажу я з і їхні родичі стали поважними бізнесменами викупилиу держави всі підприємства стали алігархами і комуністи стали капіталістами а населення кріпаками
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04.01.2026 22:35 Відповісти

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