В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель
В Балтийском море недалеко от порта Лиепая было обнаружено повреждение подводного оптического кабеля частной компании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Латвии Эвики Силини, обнародованном в соцсети X.
По словам премьер-министра, инцидент не повлиял на работу телекоммуникаций в стране, но государство привлекло все необходимые службы для выяснения обстоятельств.
Детали инцидента
Латвийская полиция рассматривает версию возможного умышленного повреждения кабеля. По информации ведомства:
-
Повреждение произошло в территориальных водах Латвии вблизи Лиепаи.
-
Подозревают судно, которое двигалось по Балтийскому морю в районе инцидента.
-
Правоохранители поднялись на борт судна в воскресенье и доставили его в порт Лиепаи.
-
Полиция уже пообщалась с экипажем, но ни судно, ни его члены экипажа пока не арестованы.
-
Причины повреждения кабеля пока официально не установлены.
Премьер Силиня добавила: "Я нахожусь на постоянной связи с Центром кризисного управления и ответственными структурами, обстоятельства инцидента выясняются".
Что предшествовало?
С 2023 года в Балтийском море зафиксировано уже десять случаев повреждения подводных кабелей, что повлияло на работу сетей в нескольких странах, в частности:
-
Эстония;
-
Финляндия;
-
Швеция;
-
Германия;
-
Литва.
По крайней мере, в двух случаях повреждение произошло из-за того, что корабли тянули по дну якорь.
Ранее мы сообщали, что ученые Центра морских исследований и экспериментов НАТО опускали на дно современные акустические сенсоры. Они хотели выяснить, как с их помощью союзники могли бы обнаруживать повреждения подводных трубопроводов и кабелей в Балтийском море и как предотвратить такие случаи в будущем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Карати треба московитів ******, бо буде, як в Україні, з попаданням зеленського в Урядовий квартал, з 2019 року!
У цапів є обладнані кораблі саме для підводних диверсій. І кабелі давно вписані у їх доктрини.
Але припускаю, що це дорожче ніж просто прокласти по дну