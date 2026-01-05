В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель

В Балтийском море недалеко от порта Лиепая было обнаружено повреждение подводного оптического кабеля частной компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Латвии Эвики Силини, обнародованном в соцсети X.

По словам премьер-министра, инцидент не повлиял на работу телекоммуникаций в стране, но государство привлекло все необходимые службы для выяснения обстоятельств.

Детали инцидента

Латвийская полиция рассматривает версию возможного умышленного повреждения кабеля. По информации ведомства:

Повреждение произошло в территориальных водах Латвии вблизи Лиепаи.

Подозревают судно, которое двигалось по Балтийскому морю в районе инцидента.

Правоохранители поднялись на борт судна в воскресенье и доставили его в порт Лиепаи.

Полиция уже пообщалась с экипажем, но ни судно, ни его члены экипажа пока не арестованы.

Причины повреждения кабеля пока официально не установлены.

Премьер Силиня добавила: "Я нахожусь на постоянной связи с Центром кризисного управления и ответственными структурами, обстоятельства инцидента выясняются".

Что предшествовало?

С 2023 года в Балтийском море зафиксировано уже десять случаев повреждения подводных кабелей, что повлияло на работу сетей в нескольких странах, в частности:

Эстония;

Финляндия;

Швеция;

Германия;

Литва.

По крайней мере, в двух случаях повреждение произошло из-за того, что корабли тянули по дну якорь.

Ранее мы сообщали, что ученые Центра морских исследований и экспериментов НАТО опускали на дно современные акустические сенсоры. Они хотели выяснить, как с их помощью союзники могли бы обнаруживать повреждения подводных трубопроводов и кабелей в Балтийском море и как предотвратить такие случаи в будущем.

