В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель

В Балтийском море снова повредили кабели

В Балтийском море недалеко от порта Лиепая было обнаружено повреждение подводного оптического кабеля частной компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Латвии Эвики Силини, обнародованном в соцсети X.

По словам премьер-министра, инцидент не повлиял на работу телекоммуникаций в стране, но государство привлекло все необходимые службы для выяснения обстоятельств.

Читайте также: Финляндия заявила о прогрессе в деле повреждения подводного кабеля в Финском заливе, - Reuters

Детали инцидента

Латвийская полиция рассматривает версию возможного умышленного повреждения кабеля. По информации ведомства:

  • Повреждение произошло в территориальных водах Латвии вблизи Лиепаи.

  • Подозревают судно, которое двигалось по Балтийскому морю в районе инцидента.

  • Правоохранители поднялись на борт судна в воскресенье и доставили его в порт Лиепаи.

  • Полиция уже пообщалась с экипажем, но ни судно, ни его члены экипажа пока не арестованы.

  • Причины повреждения кабеля пока официально не установлены.

Премьер Силиня добавила: "Я нахожусь на постоянной связи с Центром кризисного управления и ответственными структурами, обстоятельства инцидента выясняются".

Читайте также: На судне, которое подозревают в повреждении кабеля в Балтийском море, обнаружен подсанкционный груз

Что предшествовало? 

С 2023 года в Балтийском море зафиксировано уже десять случаев повреждения подводных кабелей, что повлияло на работу сетей в нескольких странах, в частности:

  • Эстония;

  • Финляндия;

  • Швеция;

  • Германия;

  • Литва.

По крайней мере, в двух случаях повреждение произошло из-за того, что корабли тянули по дну якорь.

Ранее мы сообщали, что ученые Центра морских исследований и экспериментов НАТО опускали на дно современные акустические сенсоры. Они хотели выяснить, как с их помощью союзники могли бы обнаруживать повреждения подводных трубопроводов и кабелей в Балтийском море и как предотвратить такие случаи в будущем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия увеличивает количество гибридных атак в Европе, цели - энергетика, транспорт и связь, - разведка

Топ комментарии
+10
Насрати сусіду під двері - основне джерело дофаміну для кацапа.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:16 Ответить
+8
а закрити вхід і вихід з портів рашки пробували?
показать весь комментарий
04.01.2026 23:19 Ответить
+6
шерше ля русіш швайне )
показать весь комментарий
04.01.2026 23:24 Ответить
Спочатку їм треба буде штанці поміняти після таких думок. А потім вони вибачаться перед раїсєй за те, що образили своїми думками.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:26 Ответить
Це порушення "міжнародного права"... Не толерантно це все!
показать весь комментарий
05.01.2026 00:00 Ответить
Може Мадяру доступ до сенсорів надати!?
показать весь комментарий
04.01.2026 23:23 Ответить
Черговий приклад системного знищення кабелів країн ЄС і НАТО, руками московитів ****** та їх найманцями в Балтійському морі, особливо з 2014 року!!
Карати треба московитів ******, бо буде, як в Україні, з попаданням зеленського в Урядовий квартал, з 2019 року!
показать весь комментарий
04.01.2026 23:30 Ответить
А не можна кабель закопувати хоча б на метр глибше, ніж може зачепити якір?
показать весь комментарий
04.01.2026 23:37 Ответить
Логічно.
У цапів є обладнані кораблі саме для підводних диверсій. І кабелі давно вписані у їх доктрини.
Але припускаю, що це дорожче ніж просто прокласти по дну
показать весь комментарий
04.01.2026 23:43 Ответить
Кабелі не закопують а просто кладуть на дно. Та й як його закопати на глибині в деяких випадках в кілометри.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:55 Ответить
Ніхто не буде кидати якір при глибині кілька кілометрів. Якірний ланцюг такої довжини потопить авіаносець. Середня глибина Балтійського моря 51 метр, заток - значно менше.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:06 Ответить
Я розумію. Але ніхто не копає траншею навіть на глибині 51 метр. Тобто, перед кабелеукладчиком має йти колонна екскаваторів по дну?
показать весь комментарий
05.01.2026 00:15 Ответить
Копають і не обовязково колона ескаваторів - плуга вистачить ( бо там кабель діаметром сантиметрів двадцять ). https://www.imena.ua/blog/how-to-lay-the-internet-between-continents/
показать весь комментарий
05.01.2026 06:34 Ответить
Ось так https://www.imena.ua/blog/how-to-lay-the-internet-between-continents/
показать весь комментарий
05.01.2026 06:36 Ответить
Вони ж не зупиняться!! У них мрія покусати Європу так сильно наскільки дотягнуться!! І робити побільше хаосу і руйнувань
показать весь комментарий
04.01.2026 23:41 Ответить
Це вже напад на НАТО, чи просто напад на кабель,хто толково вміє таке пояснити ?
показать весь комментарий
04.01.2026 23:51 Ответить
кацапня репетирует.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:02 Ответить
не було і раптом знову!
показать весь комментарий
05.01.2026 00:51 Ответить
 
 