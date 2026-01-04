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Новини Пошкодження кабелів у Балтійському морі
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У Балтійському морі пошкоджено ще один підводний кабель

В Балтійському морі знову пошкодили кабелі

У Балтійському морі неподалік порту Лієпая було виявлено пошкодження підводного оптичного кабелю приватної компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Латвії Евіки Сіліня, оприлюдненій у соцмережі X.

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За словами прем’єрки, інцидент не вплинув на роботу телекомунікацій у країні, але держава залучила всі необхідні служби для з’ясування обставин.

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Деталі інциденту

Латвійська поліція розглядає версію можливого навмисного пошкодження кабелю. За інформацією відомства:

  • Пошкодження сталося у територіальних водах Латвії поблизу Лієпаї.

  • Підозрюють судно, що рухалося Балтійським морем у районі інциденту.

  • Правоохоронці піднялися на борт судна в неділю та доставили його до порту Лієпаї.

  • Поліція вже поспілкувалася з екіпажем, але ні судно, ні його члени екіпажу наразі не заарештовані.

  • Причини пошкодження кабелю поки що офіційно не встановлені.

Прем’єрка Сіліня додала: "Я перебуваю на постійному зв’язку з Центром кризового управління та відповідальними структурами, обставини інциденту з’ясовуються".

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Що передувало? 

З 2023 року у Балтійському морі зафіксовано вже десять випадків пошкодження підводних кабелів, що вплинуло на роботу мереж у кількох країнах, зокрема:

  • Естонія;

  • Фінляндія;

  • Швеція;

  • Німеччина;

  • Литва.

Щонайменше у двох випадках пошкодження сталося через те, що кораблі тягнули по дну якір.

Раніше ми повідомляли, що вчені Центру морських досліджень і експериментів НАТО опускали на дно сучасні акустичні сенсори. Вони хотіли з'ясувати, як за їх допомогою союзники могли б виявляти пошкодження підводних трубопроводів і кабелів у Балтійському морі та як запобігти таким випадкам у майбутньому.

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Автор: 

Латвія (1514) пошкодження (199) кабель (63) Балтійське море (56)
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Топ коментарі
+15
Насрати сусіду під двері - основне джерело дофаміну для кацапа.
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04.01.2026 23:16 Відповісти
+12
а закрити вхід і вихід з портів рашки пробували?
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04.01.2026 23:19 Відповісти
+8
шерше ля русіш швайне )
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04.01.2026 23:24 Відповісти

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