У Балтійському морі пошкоджено ще один підводний кабель
У Балтійському морі неподалік порту Лієпая було виявлено пошкодження підводного оптичного кабелю приватної компанії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Латвії Евіки Сіліня, оприлюдненій у соцмережі X.
За словами прем’єрки, інцидент не вплинув на роботу телекомунікацій у країні, але держава залучила всі необхідні служби для з’ясування обставин.
Деталі інциденту
Латвійська поліція розглядає версію можливого навмисного пошкодження кабелю. За інформацією відомства:
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Пошкодження сталося у територіальних водах Латвії поблизу Лієпаї.
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Підозрюють судно, що рухалося Балтійським морем у районі інциденту.
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Правоохоронці піднялися на борт судна в неділю та доставили його до порту Лієпаї.
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Поліція вже поспілкувалася з екіпажем, але ні судно, ні його члени екіпажу наразі не заарештовані.
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Причини пошкодження кабелю поки що офіційно не встановлені.
Прем’єрка Сіліня додала: "Я перебуваю на постійному зв’язку з Центром кризового управління та відповідальними структурами, обставини інциденту з’ясовуються".
Що передувало?
З 2023 року у Балтійському морі зафіксовано вже десять випадків пошкодження підводних кабелів, що вплинуло на роботу мереж у кількох країнах, зокрема:
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Естонія;
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Фінляндія;
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Швеція;
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Німеччина;
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Литва.
Щонайменше у двох випадках пошкодження сталося через те, що кораблі тягнули по дну якір.
Раніше ми повідомляли, що вчені Центру морських досліджень і експериментів НАТО опускали на дно сучасні акустичні сенсори. Вони хотіли з'ясувати, як за їх допомогою союзники могли б виявляти пошкодження підводних трубопроводів і кабелів у Балтійському морі та як запобігти таким випадкам у майбутньому.
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