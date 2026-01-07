РУС
РФ атаковала дронами Черкасскую область: повреждены предприятия в Уманском районе

шахед над Черкасской областью

В ночь на среду, 7 января, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Черкасской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

Как отмечается, в результате падения вражеских БПЛА повреждены здания нескольких предприятий в Уманском районе.

"Пожары оперативно ликвидированы. Обломки изъяты правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

К счастью, по данным ОГА, обошлось без травмированных.

Читайте также: Рашисты выпустили ракету в сторону Черкасской области: ее уничтожила ПВО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Россия атаковала Днепр дронами, есть семь пострадавших, среди них двое детей.
  • Воздушные силы сообщили, что Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Читайте также: РФ атаковала ракетой Черкасскую область: пять раненых, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж (обновлено)

Черкасская область (172) Уманский район (23)
