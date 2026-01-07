РФ атаковала дронами Черкасскую область: повреждены предприятия в Уманском районе

В ночь на среду, 7 января, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Черкасской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

Как отмечается, в результате падения вражеских БПЛА повреждены здания нескольких предприятий в Уманском районе.

"Пожары оперативно ликвидированы. Обломки изъяты правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

К счастью, по данным ОГА, обошлось без травмированных.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Днепр дронами, есть семь пострадавших, среди них двое детей.

Воздушные силы сообщили, что Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

