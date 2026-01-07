РФ атаковала дронами Черкасскую область: повреждены предприятия в Уманском районе
В ночь на среду, 7 января, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Черкасской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
Как отмечается, в результате падения вражеских БПЛА повреждены здания нескольких предприятий в Уманском районе.
"Пожары оперативно ликвидированы. Обломки изъяты правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
К счастью, по данным ОГА, обошлось без травмированных.
Что предшествовало?
