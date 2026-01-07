РФ атакувала дронами Черкащину: пошкоджено підприємства на Уманщині
У ніч проти середи, 7 січня, війська РФ атакували ударними дронами територію Черкащини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Як зазначається, унаслідок падіння ворожих БпЛА пошкоджено будівлі кількох підприємств на Уманщині.
"Пожежі оперативно ліквідовані. Уламки вилучені правоохоронними органами", - йдеться у повідомленні.
На щастя, за даними ОВА, минулось без травмованих.
Що передувало?
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