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РФ атакувала дронами Черкащину: пошкоджено підприємства на Уманщині

шахед над Черкащиною

У ніч проти середи, 7 січня, війська РФ атакували ударними дронами територію Черкащини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

Як зазначається, унаслідок падіння ворожих БпЛА пошкоджено будівлі кількох підприємств на Уманщині.

"Пожежі оперативно ліквідовані. Уламки вилучені правоохоронними органами", - йдеться у повідомленні.

На щастя, за даними ОВА, минулось без травмованих.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Дніпро дронами, є семеро постраждалих, серед них двоє дітей.
  • Повітряні сили інформували, що Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Також читайте: РФ атакувала ракетою Черкащину: п’ятеро поранених, пошкоджено будинки та підприємство. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Черкаська область (259) Уманський район (28)
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