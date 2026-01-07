Итальянцу, которого не пустили в Украину из-за поддержки РФ, могут запретить въезд на 10 лет, - ГПСУ

Трехлетний запрет на въезд в Украину гражданину Италии, которого не пропустили из-за пророссийских взглядов, могут продлить до 10 лет в случае повторных нарушений.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телеканала "Киев24", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, итальянец по имени Рокко имеет пророссийские взгляды и, в частности, оправдывает вооруженную агрессию России против Украины. Именно это стало основанием для отказа в пересечении границы, поскольку такие действия являются нарушением украинского законодательства.

Для принятия решения с иностранцем общались не только пограничники, но и другие контролирующие службы. Демченко отметил, что в отношении мужчины проверяли "другую информацию", не исключая анализ его активности в соцсетях.

Представитель ГПСУ уточнил, что украинка, которая путешествовала вместе с итальянцем, не является его официальной женой. По его словам, пограничники не имели законных оснований запрещать женщине въезд в Украину, однако она самостоятельно решила вернуться вместе со своим спутником.

Демченко также поблагодарил украинку, которая публично рассказала о ситуации в соцсетях и обратилась непосредственно к старшему смены пограничных нарядов в пункте пропуска. Он подчеркнул, что ГПСУ реагирует на все обращения граждан и напомнил о возможности сообщать подобную информацию по телефону доверия службы.

По словам спикера, это первый такой публичный случай, который получил широкую огласку, однако с начала полномасштабной войны пограничники неоднократно отказывали во въезде иностранцам с пророссийскими взглядами или тем, кто поддерживал агрессию РФ в соцсетях или пытался пересечь границу с российской символикой.

Что предшествовало?

Украинка Дарья Мельниченко рассказала в соцсети Threads, что во время поездки из Италии в Украину познакомилась в автобусе с парой - украинкой и итальянцем в вышиванке. По ее словам, мужчина открыто выражал поддержку Владимиру Путину, критиковал Украину и президента Владимира Зеленского.

История вызвала значительный резонанс в соцсетях. По прибытии на границу Дарья дополнительно обратилась к пограничникам. В результате гражданину Италии отказали во въезде в Украину и запретили пересечение границы сроком на три года.

