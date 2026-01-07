РУС
1 541 11

Итальянцу, которого не пустили в Украину из-за поддержки РФ, могут запретить въезд на 10 лет, - ГПСУ

В Украину не пропустили итальянца Рокко, который хвалил Путина

Трехлетний запрет на въезд в Украину гражданину Италии, которого не пропустили из-за пророссийских взглядов, могут продлить до 10 лет в случае повторных нарушений.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телеканала "Киев24"

По его словам, итальянец по имени Рокко имеет пророссийские взгляды и, в частности, оправдывает вооруженную агрессию России против Украины. Именно это стало основанием для отказа в пересечении границы, поскольку такие действия являются нарушением украинского законодательства.

Для принятия решения с иностранцем общались не только пограничники, но и другие контролирующие службы. Демченко отметил, что в отношении мужчины проверяли "другую информацию", не исключая анализ его активности в соцсетях.

Представитель ГПСУ уточнил, что украинка, которая путешествовала вместе с итальянцем, не является его официальной женой. По его словам, пограничники не имели законных оснований запрещать женщине въезд в Украину, однако она самостоятельно решила вернуться вместе со своим спутником.

Демченко также поблагодарил украинку, которая публично рассказала о ситуации в соцсетях и обратилась непосредственно к старшему смены пограничных нарядов в пункте пропуска. Он подчеркнул, что ГПСУ реагирует на все обращения граждан и напомнил о возможности сообщать подобную информацию по телефону доверия службы.

По словам спикера, это первый такой публичный случай, который получил широкую огласку, однако с начала полномасштабной войны пограничники неоднократно отказывали во въезде иностранцам с пророссийскими взглядами или тем, кто поддерживал агрессию РФ в соцсетях или пытался пересечь границу с российской символикой.

Что предшествовало?

Украинка Дарья Мельниченко рассказала в соцсети Threads, что во время поездки из Италии в Украину познакомилась в автобусе с парой - украинкой и итальянцем в вышиванке. По ее словам, мужчина открыто выражал поддержку Владимиру Путину, критиковал Украину и президента Владимира Зеленского.

История вызвала значительный резонанс в соцсетях. По прибытии на границу Дарья дополнительно обратилась к пограничникам. В результате гражданину Италии отказали во въезде в Украину и запретили пересечение границы сроком на три года.

Госпогранслужба (7051) граница (5467) Италия (1739)
Топ комментарии
+3
Нехай цей довбограй їде до пуйла в гості разом зі своєю жінкою - там їм швидко продемонструють всі "переваги і принади руського міра" - від засраних ліфтів до катувань на підвалах.
07.01.2026 12:18 Ответить
+2
Вам що зайнятися немає чим, заборонили та забудьте про нього, або ви на цьому питанні вирішили кар'єру будувати, забули що війна іде, хоча, яке ви відношення маєте до бійців
07.01.2026 12:12 Ответить
+1
головне що міндічі та юзікі вільно пересуваються
07.01.2026 12:20 Ответить
07.01.2026 13:06 Ответить
давайте відразу на 100 років. Головне найманих вбивць через кордон впускайте, які потім замахи вчиняють
07.01.2026 12:25 Ответить
07.01.2026 13:07 Ответить
Гiднe рішення!
07.01.2026 12:29 Ответить
Як і підтвердилося, КабМіндічі про подібних істот, які хвалять ****** за убивства Українців та зневажають боротьбу України проти окупанта з московії, нічого «не ЗНАЮТЬ»!!
У осіб з Урядового кварталу головне завдання оберігати життя таких істот, як вагнерівці, беркутня, зрадників ригоАНАЛЬНИХ та їх помічників, РПЦ, які і далі гадять Україні!! Деркач і мервечук, баканов, шурма та з іншими зрадниками, можуть це підтвердити!!
07.01.2026 12:48 Ответить
В сенсі на 10!?
ДОВІЧНО!
07.01.2026 13:05 Ответить
Італійці взагалі ********** раську та *****. Фашистське минуле їх обʼєднує.
07.01.2026 13:46 Ответить
Лучше б продумали вопрос о безопасности Дарьи, а то ей уже угрожают какие-то срускоязычные из Италии.
07.01.2026 13:46 Ответить
 
 