Итальянцу, которого не пустили в Украину из-за поддержки РФ, могут запретить въезд на 10 лет, - ГПСУ
Трехлетний запрет на въезд в Украину гражданину Италии, которого не пропустили из-за пророссийских взглядов, могут продлить до 10 лет в случае повторных нарушений.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телеканала "Киев24", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, итальянец по имени Рокко имеет пророссийские взгляды и, в частности, оправдывает вооруженную агрессию России против Украины. Именно это стало основанием для отказа в пересечении границы, поскольку такие действия являются нарушением украинского законодательства.
Для принятия решения с иностранцем общались не только пограничники, но и другие контролирующие службы. Демченко отметил, что в отношении мужчины проверяли "другую информацию", не исключая анализ его активности в соцсетях.
Представитель ГПСУ уточнил, что украинка, которая путешествовала вместе с итальянцем, не является его официальной женой. По его словам, пограничники не имели законных оснований запрещать женщине въезд в Украину, однако она самостоятельно решила вернуться вместе со своим спутником.
Демченко также поблагодарил украинку, которая публично рассказала о ситуации в соцсетях и обратилась непосредственно к старшему смены пограничных нарядов в пункте пропуска. Он подчеркнул, что ГПСУ реагирует на все обращения граждан и напомнил о возможности сообщать подобную информацию по телефону доверия службы.
По словам спикера, это первый такой публичный случай, который получил широкую огласку, однако с начала полномасштабной войны пограничники неоднократно отказывали во въезде иностранцам с пророссийскими взглядами или тем, кто поддерживал агрессию РФ в соцсетях или пытался пересечь границу с российской символикой.
Что предшествовало?
Украинка Дарья Мельниченко рассказала в соцсети Threads, что во время поездки из Италии в Украину познакомилась в автобусе с парой - украинкой и итальянцем в вышиванке. По ее словам, мужчина открыто выражал поддержку Владимиру Путину, критиковал Украину и президента Владимира Зеленского.
История вызвала значительный резонанс в соцсетях. По прибытии на границу Дарья дополнительно обратилась к пограничникам. В результате гражданину Италии отказали во въезде в Украину и запретили пересечение границы сроком на три года.
У осіб з Урядового кварталу головне завдання оберігати життя таких істот, як вагнерівці, беркутня, зрадників ригоАНАЛЬНИХ та їх помічників, РПЦ, які і далі гадять Україні!! Деркач і мервечук, баканов, шурма та з іншими зрадниками, можуть це підтвердити!!
ДОВІЧНО!