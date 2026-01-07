Італійцю, якого не пустили в Україну через підтримку РФ, можуть заборонити в’їзд на 10 років, - ДПСУ
Трирічну заборону на в’їзд в Україну громадянину Італії, якого не пропустили через проросійські погляди, можуть продовжити до 10 років у разі повторних порушень.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телеканалу "Київ24", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, італієць на ім’я Рокко має проросійські погляди та, зокрема, виправдовує збройну агресію Росії проти України. Саме це стало підставою для відмови у перетині кордону, оскільки такі дії є порушенням українського законодавства.
Для ухвалення рішення з іноземцем спілкувалися не лише прикордонники, а й інші контролюючі служби. Демченко зазначив, що щодо чоловіка перевіряли "іншу інформацію", не виключаючи аналіз його активності в соцмережах.
Речник ДПСУ уточнив, що українка, яка подорожувала разом з італійцем, не є його офіційною дружиною. За його словами, прикордонники не мали законних підстав забороняти жінці в’їзд в Україну, однак вона самостійно вирішила повернутися разом зі своїм супутником.
Демченко також подякував українці, яка публічно розповіла про ситуацію в соцмережах та звернулася безпосередньо до старшого зміни прикордонних нарядів у пункті пропуску. Він наголосив, що ДПСУ реагує на всі звернення громадян і нагадав про можливість повідомляти подібну інформацію через телефон довіри служби.
За словами речника, це перший такий публічний випадок, який набув широкого розголосу, однак від початку повномасштабної війни прикордонники неодноразово відмовляли у в’їзді іноземцям із проросійськими поглядами або тим, хто підтримував агресію РФ у соцмережах чи намагався перетнути кордон із російською символікою.
Що передувало?
Українка Дарʼя Мельниченко розповіла у соцмережі Threads, що під час поїздки з Італії до України познайомилася в автобусі з парою - українкою та італійцем у вишиванці. За її словами, чоловік відкрито висловлював підтримку Володимиру Путіну, критикував Україну та президента Володимира Зеленського.
Історія викликала значний резонанс у соцмережах. Після прибуття на кордон Дарʼя додатково звернулася до прикордонників. У результаті громадянину Італії відмовили у в’їзді в Україну та заборонили перетин кордону строком на три роки.
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