Рашисты из артиллерии ударили по кафе в Херсоне: двое погибших, трое раненых

Россияне нанесли удар по кафе в Херсоне: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты атаковали кафе в Херсоне, в результате чего погибли два человека, известно о раненых.

Об этом сообщила областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, сегодня около 12:20 оккупанты из артиллерии ударили по одному из помещений кафе в Херсоне.

"По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других пострадавших", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • В течение 7 января российские оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате чего погибли три человека. Два человека ранены.

Тварюки кацапські🤬
08.01.2026 14:23 Ответить
Часом не військові любителі кави там тусувались?У нас така херня практикується,кава,рядом куча військових машин
08.01.2026 14:26 Ответить
Скоріш за все. Безпілотник змалював і привіт...
08.01.2026 14:31 Ответить
У нас прилетіло,добре,що без жертв,подіяло,машин тепер нема
08.01.2026 14:47 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде, бо можуть постраждати россійські нацисти. Жодна країна в світі так дивно не воювала. Хоча для країни "яку поєднує цвинтар" це нормальо.
08.01.2026 14:32 Ответить
Щоб ви виздихали кацапські варвари ,коли вже здохне рашиський кривавий терорист путін ?
08.01.2026 14:50 Ответить
 
 