Рашисты из артиллерии ударили по кафе в Херсоне: двое погибших, трое раненых

Российские оккупанты атаковали кафе в Херсоне, в результате чего погибли два человека, известно о раненых.

Об этом сообщила областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, сегодня около 12:20 оккупанты из артиллерии ударили по одному из помещений кафе в Херсоне.

"По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других пострадавших", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В течение 7 января российские оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате чего погибли три человека. Два человека ранены.

