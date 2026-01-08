Рашисти з артилерії вдарили по кафе у Херсоні: троє загиблих, є поранені (оновлено)

Російські окупанти атакували кафе у Херсоні, внаслідок чого загинули дві людини, відомо про поранених.

Про це повідомила обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, сьогодні близько 12:20 окупанти з артилерії вдарили по одному з приміщень кафе у Херсоні.

"За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі тривають заходи з встановлення інших потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Згодом глава ОВА Прокудін заявив, що у лікарні помер 57-річний чоловік, який дістав поранення.

Медики до останнього боролися за життя пораненого, однак травми виявилися надто тяжкими.

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Що передувало?

Протягом 7 січня російські окупанти атакували населені пункти Херсонщини, внаслідок чого загинули три людини. Дві особи поранено.

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