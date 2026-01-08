Россияне атаковали центральную часть Херсона: погибли трое мужчин

В больнице умер 57-летний житель Херсона, пострадавший в результате российского обстрела центральной части города.

Медики до последнего боролись за жизнь раненого, однако травмы оказались слишком тяжелыми, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, сегодня около 12:20 оккупанты из артиллерии ударили по одному из помещений кафе в Херсоне. Тогда погибли двое мужчин, еще трое - ранены.

"В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других пострадавших", - говорится в сообщении.