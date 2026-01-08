240 0
Россияне атаковали центральную часть Херсона: погибли трое мужчин
В больнице умер 57-летний житель Херсона, пострадавший в результате российского обстрела центральной части города.
Медики до последнего боролись за жизнь раненого, однако травмы оказались слишком тяжелыми, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, сегодня около 12:20 оккупанты из артиллерии ударили по одному из помещений кафе в Херсоне. Тогда погибли двое мужчин, еще трое - ранены.
"В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других пострадавших", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль