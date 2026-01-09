РУС
AP: Советники Трампа встретились в Белом доме с посланцами Дании и Гренландии

Начались срочные консультации по Гренландии

Дипломатические представители Дании и Гренландии в США начали срочные консультации в Вашингтоне из-за заявлений Дональда Трампа о возможном пересмотре статуса Гренландии.

По имеющейся информации, датская и гренландская стороны пытаются донести свою позицию до американских законодателей и представителей новой администрации США. Главная цель этих контактов - не допустить реализации сценариев, которые могут поставить под сомнение суверенитет арктического острова и стабильность в регионе.

Переговоры в Белом доме и беспокойство дипломатов

В четверг посол Дании в США Йеспер Меллер Соренсен вместе с главным представителем Гренландии Якобом Исбосетсеном провели встречу с представителями Совета национальной безопасности Белого дома. Во время беседы стороны обсудили заявления Дональда Трампа о возможности установления контроля США над Гренландией.

По словам датских чиновников, которые согласились общаться на условиях анонимности, дипломаты серьезно обеспокоены публичной риторикой американского президента. Особое беспокойство вызвали намеки на силовой или военный вариант решения вопроса.

В то же время официальный Вашингтон воздерживается от комментариев. Белый дом не ответил на запросы журналистов о результатах проведенных переговоров.

Позиция США и заявления Дональда Трампа

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров серьезно относиться к намерениям Дональда Трампа в отношении Гренландии. Он также сообщил, что госсекретарь Марко Рубио планирует провести официальные встречи с руководством Дании и Гренландии для обсуждения будущего острова.

Сам Дональд Трамп в недавнем интервью подчеркнул стратегическую важность Гренландии для Соединенных Штатов. Он не исключил, что вопрос контроля над островом может повлиять даже на будущее НАТО.

"Полноценное владение Гренландией дает США преимущества, которых невозможно достичь через аренду или дипломатические договоренности", - заявил Дональд Трамп.

По оценкам экспертов, такие заявления могут осложнить трансатлантические отношения и вызвать новую волну напряженности между США и их европейскими союзниками.

+5
Даремно ви з шизоїдом рижим ведете перемовини. Воно неадекватне і не договороздатне. Воно ще давно до президенських виборів лякало Європу що розвалить і НАТО і що дозволить ***** окупувати Європу якщо та не ляже під хотєлки Тромба. Да і якесь дивне співпадіння і сьогоднішній удар ***** орешніком по Львову майже біля кордонів Європи і в цей же день переговори по Гренландії. Нагадує в гру поганого і ''хорошого'' гопніка.
+5
Давно вже казано - переказано, що два головорізи(один сірий недоносок, другий рудий педофіл) разом ділять світ. А трете товсте, косооке поки сидить на березі і спостерігає.
+1
71 рік безпека не була безкоштовною - порахуйте профіт США від домінування долара і пільг у торгівлі / фінансах / інвестиціях за цей же ж період . . . Народ США живе за рахунок того, що вся планета використовує долар. А вся планета його використовує саме тому, що США надає цивілізованому світу свої послуги по безпеці.
Якщо завтра США розвалить НАТО, то кому Ви будете потрібні зі своїм доларом ? Євро - теж напогана валюта. Кому Ви будете потрібні зі своїм Боїнгом ? Аеробус - краще літак, ніж Боїнг. Кому потрібні будуть Ваші Форди і Джон Діри, коли є Мерседеси і Клааси ? І кому тоді буде потрібна кукурудза американських фермерів, коли Україна, решта Європи, Канада, Бразилія, Австралія і Аргентина засипають світ дешевим зерном ?

Пільги у торгівлі, визнання статусу резервної валюти, відкриті двері для американських інвесторів і інші економічні привілеї, завдяки яким Ви є тим, ким Ви є на сьогодні, НЕ ДАЮТЬСЯ ДАРОМ, вони є платою за "дах". А інакше сидіть за океаном і не торгуйте навіть з Мексикою і Канадою, які вже від Вас шугаються, як чорт від ладана. І облігації казначейства США самі купуйте, без Японії, Китаю, Європи, Британії, арабів і т. п. - де Ви будете тоді за 2-3 тижні ? Скажу де - в гіперінфляції, коли вся доларова маса хлине назад в США, а ФРС буде змушена друкувати гроші для викупу нікому не потрібних трежеріс. Ну або доведеться США жити не за кошт всього світу, а "без боргів" - тобто одномоментно пройти етап зубожіння всієї країни відсотків так на 40-50-60 . . .

Так що хто кому і за що винен - знаєте, це дуже складна розмова. Якщо почати рахувати, то може виявитися, що баланс і не на Вашу користь. Приклад такого розрахунку платежів за "безкоштовну безпеку" :
Ви роззброїли Україну, аби гарантувати СОБІ безпеку - забрали у неї ядерну зброю і тепер у нас через це війна, через яку вже на трильйон доларів збитків. Була б ядерна зброя, росіяни б на нас не напали. Тому ця "безкоштовна безпека" для нас означає сотні тисяч трупів, зруйновані міста, майбутнє під питанням. От і заплатиіть нам трильйон за заподіяну шкоду + ще 3 трильйони упущеної вигоди (бо поки відбудуємося і вийдемо на попередній рівень, ще збитки будуть). Це наслідок злочинної поведінки Білла Клінтона - відшкодовуйте тепер Україні . . . Як Вам такий "розрахунок по-Трампівськи" ?

Тому будьте стримані у своїх оцінках і пам'ятайте про москальске прислів'я : "Место сидения определяет точку зрения" (тьфу, прости Господи, що мушу їх цитувати, але влучна думка).
Гренландія це дуже скромный подарунок ( якій до речі витягує десь мільярд доларів на рік з бюджету) за визволення від націстьскої Німеччини і 71 рік безкоштовної безпеки за рахунок американських податків.
Давайте краще поміркуємо що решта Європейських країн має подавити Америці за теж саме.
71 рік безпека не була безкоштовною - порахуйте профіт США від домінування долара і пільг у торгівлі / фінансах / інвестиціях за цей же ж період . . . Народ США живе за рахунок того, що вся планета використовує долар. А вся планета його використовує саме тому, що США надає цивілізованому світу свої послуги по безпеці.
Якщо завтра США розвалить НАТО, то кому Ви будете потрібні зі своїм доларом ? Євро - теж напогана валюта. Кому Ви будете потрібні зі своїм Боїнгом ? Аеробус - краще літак, ніж Боїнг. Кому потрібні будуть Ваші Форди і Джон Діри, коли є Мерседеси і Клааси ? І кому тоді буде потрібна кукурудза американських фермерів, коли Україна, решта Європи, Канада, Бразилія, Австралія і Аргентина засипають світ дешевим зерном ?

Пільги у торгівлі, визнання статусу резервної валюти, відкриті двері для американських інвесторів і інші економічні привілеї, завдяки яким Ви є тим, ким Ви є на сьогодні, НЕ ДАЮТЬСЯ ДАРОМ, вони є платою за "дах". А інакше сидіть за океаном і не торгуйте навіть з Мексикою і Канадою, які вже від Вас шугаються, як чорт від ладана. І облігації казначейства США самі купуйте, без Японії, Китаю, Європи, Британії, арабів і т. п. - де Ви будете тоді за 2-3 тижні ? Скажу де - в гіперінфляції, коли вся доларова маса хлине назад в США, а ФРС буде змушена друкувати гроші для викупу нікому не потрібних трежеріс. Ну або доведеться США жити не за кошт всього світу, а "без боргів" - тобто одномоментно пройти етап зубожіння всієї країни відсотків так на 40-50-60 . . .

Так що хто кому і за що винен - знаєте, це дуже складна розмова. Якщо почати рахувати, то може виявитися, що баланс і не на Вашу користь. Приклад такого розрахунку платежів за "безкоштовну безпеку" :
Ви роззброїли Україну, аби гарантувати СОБІ безпеку - забрали у неї ядерну зброю і тепер у нас через це війна, через яку вже на трильйон доларів збитків. Була б ядерна зброя, росіяни б на нас не напали. Тому ця "безкоштовна безпека" для нас означає сотні тисяч трупів, зруйновані міста, майбутнє під питанням. От і заплатиіть нам трильйон за заподіяну шкоду + ще 3 трильйони упущеної вигоди (бо поки відбудуємося і вийдемо на попередній рівень, ще збитки будуть). Це наслідок злочинної поведінки Білла Клінтона - відшкодовуйте тепер Україні . . . Як Вам такий "розрахунок по-Трампівськи" ?

Тому будьте стримані у своїх оцінках і пам'ятайте про москальске прислів'я : "Место сидения определяет точку зрения" (тьфу, прости Господи, що мушу їх цитувати, але влучна думка).
За вашою логікою умовна Колумбія чи Мадагаскар заплатила набагато більше ніж Данія-- бо в післявоєнній Данії ніхто долари в матрас не клал і не користувався їми. І ніхто їх ( Колумбію і тд) не захищав, коли датчани і в ус не дули на расслабоне, не зважаючи що совкові танки були в годині їзди від кордону. І чому це?

Далі, єдина причина популярності долара була в тому що його обмінювали на золото до 74 року, тоді як геть усі валюти скасували цю привілегію на початку 1930х.
Так, звісно що є плюси від доларової експансії, але якщо (всі) іноземці перестануть купляти бони, максимально що трапиться це скорочення витрат федерального бюджету на 10-15%. Мабуть перестануть платити пенсії тим кому по документах 150-200 років зараз й годі. Ви краще подумайте що світ буде робити коли Америка стане купляти на 800-900 млрд меньше щорічно.

Далі, про ядерну зброю є декілька питань.

1. Чому я ніколи не чув народного гласу проти тих воєнних пенсіонерів які віддали ( геть усю) тактичну ядерну зброю за наказом неіснуючой на той час радянської контори, десь у 1992 році? Принаймні ви повинні знайти їх і відправити шукати міни у лісах

2. З чого ви взяли що Москва не напала би на Україну до того як ви б знайшли можливість обійти необхідність московських кодів для запуску/детонування зарядів?

3. Як бути з провозглашеним на момент незалежності без'ядерний статусом України?

4. Чому я ніколи не чую закликів повернути Америці 3 мільярди доларів які Україна отримала за передачу боєголовок ерефії ( це десь еквівалент 300 тонн золота, не рахуючи процентів за 30 років).
Навіщо взагалі давались ці гроші якщо Україна задекларувала себе без'ядерною ще у 1991 році?

5. Чому зокрема УНА -Унсо ніхто в Україні не протестував проти цього? ( І я прекрасно пам'ятаю ти часи, як і те що ніякої безпеки Америка не обіцяла навіть на словах).

6. З чого ви вирішили що Москва би не напала якщо була б ядерна зброя. Хіба Індія не напала на Пакистан у минулому році?
От напала танками і артилерією, так само як і у 2022 році. Що , вилетіли б літаки чи ракети з ядерним озброєнням на Москву і Пітєр? Тоді ж не було би ні визволення Київщині і Черниговщини, Херсона. Харьківскох операції. Було би щільне самогубство. Є яйця для цього?

7. Припустимо що яйця є або знайшлись би десь, і ви готові на самогубство разом з вашою родиною щоб покарати агресора.
Чого тоді ви не замінували геть усі реактори у Чорнобилі, ЗАЕС, та і в Хмельницькій АЕС також? Верхівка не знала чи вистоїть Київ чи ні, а реактори здали без бою. Що заважало замінувати і підірвати геть усе якщо кацапи не пішли би додому? . В вас Є де факто ядерна зброя, навіть зараз. Чому ви її не застосували? З чого ви вирішили що звичайна ядерна зброя була би застосована , якщо при детонації реакторів у більшості населення України була би можливість втікти, а з обміном ядерними ударами-- жодної?
США подарували росії Україну "за визволення Європи від нацистської Німеччини"

Ми в цій ролі "подарованих" вже були
Ні. За Україну мова ніколи не шла. Можливо ви з шматочками Австрії і Німеччині плутаєте.
Шо ви мелите і шизоїд і рижий придурок,а хотьби хто задумався не буде в гренладії Америки буде китай з рашою
В Гренландії вже є американські військові бази і можно розмістити ще, але Трамп хоче саме придбати або відібрати землю і встромити там флаг США, ввійти в історію як і придурок путлер -" собирателем земель".
Людство прискореними темпами йде до самознищення завдяки двом придуркам. Хоча, самі люди і приложили до цього рученята, вибравши їх...
Говорять, що траєкторія ракет з рашки до США проходить через Гренландію. Тому це принципова позиція Трампа. Якщо рашка Іран Китай ведуть себе вороже до світу , провокуя війни, то чого США і ЄС мають з себе робити наївну дівчину
