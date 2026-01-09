AP: Советники Трампа встретились в Белом доме с посланцами Дании и Гренландии
Дипломатические представители Дании и Гренландии в США начали срочные консультации в Вашингтоне из-за заявлений Дональда Трампа о возможном пересмотре статуса Гренландии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.
По имеющейся информации, датская и гренландская стороны пытаются донести свою позицию до американских законодателей и представителей новой администрации США. Главная цель этих контактов - не допустить реализации сценариев, которые могут поставить под сомнение суверенитет арктического острова и стабильность в регионе.
Переговоры в Белом доме и беспокойство дипломатов
В четверг посол Дании в США Йеспер Меллер Соренсен вместе с главным представителем Гренландии Якобом Исбосетсеном провели встречу с представителями Совета национальной безопасности Белого дома. Во время беседы стороны обсудили заявления Дональда Трампа о возможности установления контроля США над Гренландией.
По словам датских чиновников, которые согласились общаться на условиях анонимности, дипломаты серьезно обеспокоены публичной риторикой американского президента. Особое беспокойство вызвали намеки на силовой или военный вариант решения вопроса.
В то же время официальный Вашингтон воздерживается от комментариев. Белый дом не ответил на запросы журналистов о результатах проведенных переговоров.
Позиция США и заявления Дональда Трампа
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров серьезно относиться к намерениям Дональда Трампа в отношении Гренландии. Он также сообщил, что госсекретарь Марко Рубио планирует провести официальные встречи с руководством Дании и Гренландии для обсуждения будущего острова.
Сам Дональд Трамп в недавнем интервью подчеркнул стратегическую важность Гренландии для Соединенных Штатов. Он не исключил, что вопрос контроля над островом может повлиять даже на будущее НАТО.
"Полноценное владение Гренландией дает США преимущества, которых невозможно достичь через аренду или дипломатические договоренности", - заявил Дональд Трамп.
По оценкам экспертов, такие заявления могут осложнить трансатлантические отношения и вызвать новую волну напряженности между США и их европейскими союзниками.
- К слову, Министерство обороны Дании заявило, что датские войска "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы", если США вторгнутся на остров Гренландия.
Давайте краще поміркуємо що решта Європейських країн має подавити Америці за теж саме.
Якщо завтра США розвалить НАТО, то кому Ви будете потрібні зі своїм доларом ? Євро - теж напогана валюта. Кому Ви будете потрібні зі своїм Боїнгом ? Аеробус - краще літак, ніж Боїнг. Кому потрібні будуть Ваші Форди і Джон Діри, коли є Мерседеси і Клааси ? І кому тоді буде потрібна кукурудза американських фермерів, коли Україна, решта Європи, Канада, Бразилія, Австралія і Аргентина засипають світ дешевим зерном ?
Пільги у торгівлі, визнання статусу резервної валюти, відкриті двері для американських інвесторів і інші економічні привілеї, завдяки яким Ви є тим, ким Ви є на сьогодні, НЕ ДАЮТЬСЯ ДАРОМ, вони є платою за "дах". А інакше сидіть за океаном і не торгуйте навіть з Мексикою і Канадою, які вже від Вас шугаються, як чорт від ладана. І облігації казначейства США самі купуйте, без Японії, Китаю, Європи, Британії, арабів і т. п. - де Ви будете тоді за 2-3 тижні ? Скажу де - в гіперінфляції, коли вся доларова маса хлине назад в США, а ФРС буде змушена друкувати гроші для викупу нікому не потрібних трежеріс. Ну або доведеться США жити не за кошт всього світу, а "без боргів" - тобто одномоментно пройти етап зубожіння всієї країни відсотків так на 40-50-60 . . .
Так що хто кому і за що винен - знаєте, це дуже складна розмова. Якщо почати рахувати, то може виявитися, що баланс і не на Вашу користь. Приклад такого розрахунку платежів за "безкоштовну безпеку" :
Ви роззброїли Україну, аби гарантувати СОБІ безпеку - забрали у неї ядерну зброю і тепер у нас через це війна, через яку вже на трильйон доларів збитків. Була б ядерна зброя, росіяни б на нас не напали. Тому ця "безкоштовна безпека" для нас означає сотні тисяч трупів, зруйновані міста, майбутнє під питанням. От і заплатиіть нам трильйон за заподіяну шкоду + ще 3 трильйони упущеної вигоди (бо поки відбудуємося і вийдемо на попередній рівень, ще збитки будуть). Це наслідок злочинної поведінки Білла Клінтона - відшкодовуйте тепер Україні . . . Як Вам такий "розрахунок по-Трампівськи" ?
Тому будьте стримані у своїх оцінках і пам'ятайте про москальске прислів'я : "Место сидения определяет точку зрения" (тьфу, прости Господи, що мушу їх цитувати, але влучна думка).
Далі, єдина причина популярності долара була в тому що його обмінювали на золото до 74 року, тоді як геть усі валюти скасували цю привілегію на початку 1930х.
Так, звісно що є плюси від доларової експансії, але якщо (всі) іноземці перестануть купляти бони, максимально що трапиться це скорочення витрат федерального бюджету на 10-15%. Мабуть перестануть платити пенсії тим кому по документах 150-200 років зараз й годі. Ви краще подумайте що світ буде робити коли Америка стане купляти на 800-900 млрд меньше щорічно.
Далі, про ядерну зброю є декілька питань.
1. Чому я ніколи не чув народного гласу проти тих воєнних пенсіонерів які віддали ( геть усю) тактичну ядерну зброю за наказом неіснуючой на той час радянської контори, десь у 1992 році? Принаймні ви повинні знайти їх і відправити шукати міни у лісах
2. З чого ви взяли що Москва не напала би на Україну до того як ви б знайшли можливість обійти необхідність московських кодів для запуску/детонування зарядів?
3. Як бути з провозглашеним на момент незалежності без'ядерний статусом України?
4. Чому я ніколи не чую закликів повернути Америці 3 мільярди доларів які Україна отримала за передачу боєголовок ерефії ( це десь еквівалент 300 тонн золота, не рахуючи процентів за 30 років).
Навіщо взагалі давались ці гроші якщо Україна задекларувала себе без'ядерною ще у 1991 році?
5. Чому зокрема УНА -Унсо ніхто в Україні не протестував проти цього? ( І я прекрасно пам'ятаю ти часи, як і те що ніякої безпеки Америка не обіцяла навіть на словах).
6. З чого ви вирішили що Москва би не напала якщо була б ядерна зброя. Хіба Індія не напала на Пакистан у минулому році?
От напала танками і артилерією, так само як і у 2022 році. Що , вилетіли б літаки чи ракети з ядерним озброєнням на Москву і Пітєр? Тоді ж не було би ні визволення Київщині і Черниговщини, Херсона. Харьківскох операції. Було би щільне самогубство. Є яйця для цього?
7. Припустимо що яйця є або знайшлись би десь, і ви готові на самогубство разом з вашою родиною щоб покарати агресора.
Чого тоді ви не замінували геть усі реактори у Чорнобилі, ЗАЕС, та і в Хмельницькій АЕС також? Верхівка не знала чи вистоїть Київ чи ні, а реактори здали без бою. Що заважало замінувати і підірвати геть усе якщо кацапи не пішли би додому? . В вас Є де факто ядерна зброя, навіть зараз. Чому ви її не застосували? З чого ви вирішили що звичайна ядерна зброя була би застосована , якщо при детонації реакторів у більшості населення України була би можливість втікти, а з обміном ядерними ударами-- жодної?
Ми в цій ролі "подарованих" вже були