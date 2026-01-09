AP: Советники Трампа встретились в Белом доме с посланцами Дании и Гренландии

Дипломатические представители Дании и Гренландии в США начали срочные консультации в Вашингтоне из-за заявлений Дональда Трампа о возможном пересмотре статуса Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По имеющейся информации, датская и гренландская стороны пытаются донести свою позицию до американских законодателей и представителей новой администрации США. Главная цель этих контактов - не допустить реализации сценариев, которые могут поставить под сомнение суверенитет арктического острова и стабильность в регионе.

Читайте также: Рубио исключил сценарий военного вмешательства США в Гренландии по примеру Венесуэлы, - Барро

Переговоры в Белом доме и беспокойство дипломатов

В четверг посол Дании в США Йеспер Меллер Соренсен вместе с главным представителем Гренландии Якобом Исбосетсеном провели встречу с представителями Совета национальной безопасности Белого дома. Во время беседы стороны обсудили заявления Дональда Трампа о возможности установления контроля США над Гренландией.

По словам датских чиновников, которые согласились общаться на условиях анонимности, дипломаты серьезно обеспокоены публичной риторикой американского президента. Особое беспокойство вызвали намеки на силовой или военный вариант решения вопроса.

В то же время официальный Вашингтон воздерживается от комментариев. Белый дом не ответил на запросы журналистов о результатах проведенных переговоров.

Читайте также: В США обсуждают выплаты каждому гренландцу до $100 тысяч за отделение от Дании, - Reuters

Позиция США и заявления Дональда Трампа

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров серьезно относиться к намерениям Дональда Трампа в отношении Гренландии. Он также сообщил, что госсекретарь Марко Рубио планирует провести официальные встречи с руководством Дании и Гренландии для обсуждения будущего острова.

Сам Дональд Трамп в недавнем интервью подчеркнул стратегическую важность Гренландии для Соединенных Штатов. Он не исключил, что вопрос контроля над островом может повлиять даже на будущее НАТО.

"Полноценное владение Гренландией дает США преимущества, которых невозможно достичь через аренду или дипломатические договоренности", - заявил Дональд Трамп.

По оценкам экспертов, такие заявления могут осложнить трансатлантические отношения и вызвать новую волну напряженности между США и их европейскими союзниками.

К слову, Министерство обороны Дании заявило, что датские войска "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы", если США вторгнутся на остров Гренландия.

Читайте также: Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО, - NYT