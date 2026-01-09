AP: Радники Трампа зустрілися в Білому домі з посланцями Данії та Гренландії

Дипломатичні представники Данії та Гренландії у США розпочали термінові консультації у Вашингтоні через заяви Дональда Трампа щодо можливого перегляду статусу Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За наявною інформацією, данська та гренландська сторони намагаються донести свою позицію до американських законодавців і представників нової адміністрації США. Головна мета цих контактів — не допустити реалізації сценаріїв, які можуть поставити під сумнів суверенітет арктичного острова та стабільність у регіоні.

Також читайте: Рубіо виключив сценарій військового втручання США у Гренландії за прикладом Венесуели, - Барро

Переговори у Білому домі та занепокоєння дипломатів

У четвер посол Данії у США Єспер Меллер Соренсен разом із головним представником Гренландії Якобом Ісбосетсеном провели зустріч з представниками Ради національної безпеки Білого дому. Під час розмови сторони обговорили заяви Дональда Трампа щодо можливості встановлення контролю США над Гренландією.

За словами данських урядовців, які погодилися спілкуватися на умовах анонімності, дипломати серйозно стурбовані публічною риторикою американського президента. Особливе занепокоєння викликали натяки на силовий або військовий варіант вирішення питання.

Водночас офіційний Вашингтон утримується від коментарів. Білий дім не надав відповіді на запити журналістів щодо результатів проведених перемовин.

Також читайте: У США обговорюють виплати кожному гренландцю до $100 тисяч за відокремлення від Данії, - Reuters

Позиція США та заяви Дональда Трампа

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів серйозно ставитися до намірів Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він також повідомив, що держсекретар Марко Рубіо планує провести офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії для обговорення майбутнього острова.

Сам Дональд Трамп у нещодавньому інтерв’ю наголосив на стратегічній важливості Гренландії для Сполучених Штатів. Він не виключив, що питання контролю над островом може вплинути навіть на майбутнє НАТО.

"Повноцінне володіння Гренландією дає США переваги, яких неможливо досягти через оренду чи дипломатичні домовленості", — заявив Дональд Трамп.

За оцінками експертів, такі заяви можуть ускладнити трансатлантичні відносини та викликати нову хвилю напруженості між США та їхніми європейськими союзниками.

До слова, Міністерство оборони Данії заявило, що данські війська "спочатку стрілятимуть, а потім ставитимуть питання", якщо США вторгнуться на острів Гренландія.

Також читайте: Трамп допустив, що може приєднати Гренландію до США ціною розпаду НАТО, - NYT