AP: Радники Трампа зустрілися в Білому домі з посланцями Данії та Гренландії
Дипломатичні представники Данії та Гренландії у США розпочали термінові консультації у Вашингтоні через заяви Дональда Трампа щодо можливого перегляду статусу Гренландії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.
За наявною інформацією, данська та гренландська сторони намагаються донести свою позицію до американських законодавців і представників нової адміністрації США. Головна мета цих контактів — не допустити реалізації сценаріїв, які можуть поставити під сумнів суверенітет арктичного острова та стабільність у регіоні.
Переговори у Білому домі та занепокоєння дипломатів
У четвер посол Данії у США Єспер Меллер Соренсен разом із головним представником Гренландії Якобом Ісбосетсеном провели зустріч з представниками Ради національної безпеки Білого дому. Під час розмови сторони обговорили заяви Дональда Трампа щодо можливості встановлення контролю США над Гренландією.
За словами данських урядовців, які погодилися спілкуватися на умовах анонімності, дипломати серйозно стурбовані публічною риторикою американського президента. Особливе занепокоєння викликали натяки на силовий або військовий варіант вирішення питання.
Водночас офіційний Вашингтон утримується від коментарів. Білий дім не надав відповіді на запити журналістів щодо результатів проведених перемовин.
Позиція США та заяви Дональда Трампа
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів серйозно ставитися до намірів Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він також повідомив, що держсекретар Марко Рубіо планує провести офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії для обговорення майбутнього острова.
Сам Дональд Трамп у нещодавньому інтерв’ю наголосив на стратегічній важливості Гренландії для Сполучених Штатів. Він не виключив, що питання контролю над островом може вплинути навіть на майбутнє НАТО.
"Повноцінне володіння Гренландією дає США переваги, яких неможливо досягти через оренду чи дипломатичні домовленості", — заявив Дональд Трамп.
За оцінками експертів, такі заяви можуть ускладнити трансатлантичні відносини та викликати нову хвилю напруженості між США та їхніми європейськими союзниками.
- До слова, Міністерство оборони Данії заявило, що данські війська "спочатку стрілятимуть, а потім ставитимуть питання", якщо США вторгнуться на острів Гренландія.
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Якщо завтра США розвалить НАТО, то кому Ви будете потрібні зі своїм доларом ? Євро - теж напогана валюта. Кому Ви будете потрібні зі своїм Боїнгом ? Аеробус - краще літак, ніж Боїнг. Кому потрібні будуть Ваші Форди і Джон Діри, коли є Мерседеси і Клааси ? І кому тоді буде потрібна кукурудза американських фермерів, коли Україна, решта Європи, Канада, Бразилія, Австралія і Аргентина засипають світ дешевим зерном ?
Пільги у торгівлі, визнання статусу резервної валюти, відкриті двері для американських інвесторів і інші економічні привілеї, завдяки яким Ви є тим, ким Ви є на сьогодні, НЕ ДАЮТЬСЯ ДАРОМ, вони є платою за "дах". А інакше сидіть за океаном і не торгуйте навіть з Мексикою і Канадою, які вже від Вас шугаються, як чорт від ладана. І облігації казначейства США самі купуйте, без Японії, Китаю, Європи, Британії, арабів і т. п. - де Ви будете тоді за 2-3 тижні ? Скажу де - в гіперінфляції, коли вся доларова маса хлине назад в США, а ФРС буде змушена друкувати гроші для викупу нікому не потрібних трежеріс. Ну або доведеться США жити не за кошт всього світу, а "без боргів" - тобто одномоментно пройти етап зубожіння всієї країни відсотків так на 40-50-60 . . .
Так що хто кому і за що винен - знаєте, це дуже складна розмова. Якщо почати рахувати, то може виявитися, що баланс і не на Вашу користь. Приклад такого розрахунку платежів за "безкоштовну безпеку" :
Ви роззброїли Україну, аби гарантувати СОБІ безпеку - забрали у неї ядерну зброю і тепер у нас через це війна, через яку вже на трильйон доларів збитків. Була б ядерна зброя, росіяни б на нас не напали. Тому ця "безкоштовна безпека" для нас означає сотні тисяч трупів, зруйновані міста, майбутнє під питанням. От і заплатиіть нам трильйон за заподіяну шкоду + ще 3 трильйони упущеної вигоди (бо поки відбудуємося і вийдемо на попередній рівень, ще збитки будуть). Це наслідок злочинної поведінки Білла Клінтона - відшкодовуйте тепер Україні . . . Як Вам такий "розрахунок по-Трампівськи" ?
Тому будьте стримані у своїх оцінках і пам'ятайте про москальске прислів'я : "Место сидения определяет точку зрения" (тьфу, прости Господи, що мушу їх цитувати, але влучна думка).