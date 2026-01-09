В Броварском районе на Киевщине после атаки РФ из подвала спасли четырех человек

В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, направленный на жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Броварском районе, где из-за попадания загорелся частный дом. Спасатели деблокировали из подвального помещения четырех человек - троих взрослых и ребенка 5 лет. Все пострадавшие получили отравление угарным газом и сейчас находятся в больнице.

Последствия удара в районах Киевской области

В Броварском районе также зафиксированы пожары в двух других частных домах, гаражах и на одном промышленно-складском объекте. Все возгорания уже ликвидированы.

Вышгородский район - поврежден частный дом.

Обуховский район - пострадали складские помещения и жилой сектор.

Бориспольский район - повреждены две частные усадьбы.

Кроме госпитализированной семьи, медицинскую помощь на месте оказали мужчине с резаной раной предплечья. Местные власти призывают жителей Киевской области оставаться в укрытиях до полного отбоя воздушной тревоги.

В ночь на пятницу, 9 января, Киев подвергся массированной атаке российских ударных беспилотников. Зафиксированы попадания и падение обломков в нескольких районах столицы. Повреждены жилые дома, возникли пожары, есть погибшие и раненые мирные жители.

