У Броварському районі Київщини після атаки РФ із підвалу врятували чотирьох людей

У ніч на 9 січня російські війська завдали масованого удару по Київській області, спрямованого на житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

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Найважча ситуація склалася у Броварському районі, де через влучання загорівся приватний будинок. Рятувальники деблокували з підвального приміщення чотирьох людей — трьох дорослих та дитину 5 років. Усі постраждалі отримали отруєння чадним газом і наразі перебувають у лікарні.

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Наслідки удару в районах Київщини

У Броварському районі також зафіксовано пожежі у двох інших приватних будинках, гаражах та на одному промислово-складському об'єкті. Всі займання вже ліквідовано.

Вишгородський район — пошкоджено приватний будинок.

Обухівський район — постраждали складські приміщення та житловий сектор.

Бориспільський район — пошкоджено дві приватні садиби.

Крім госпіталізованої родини, медичну допомогу на місці надали чоловікові з різаною раною передпліччя. Місцева влада закликає жителів Київщини залишатися в укриттях до повного відбою повітряної тривоги.

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Обстріли Києва: що відомо

У ніч на п'ятницю, 9 січня, Київ зазнав масованої атаки російських ударних безпілотників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях Київського міського голови Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка в Telegram.

Зафіксовані влучання та падіння уламків у кількох районах столиці. Пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі, є загиблі та поранені мирні мешканці.

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