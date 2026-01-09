"Безопасность - за безопасность": США получат больше влияния в Гренландии за гарантии Украине

Европейский Союз предлагает США расширить свою роль в Гренландии в обмен на предоставление гарантий безопасности для Украины. Формат обсуждается странами ЕС.

По информации источников интернет-издания, одним из вероятных сценариев является пакетное соглашение "безопасность - за безопасность", в рамках которого Европа получает более твердые заверения от Белого дома в отношении Украины в обмен на расширенную роль США в Гренландии.

По мнению собеседников издания, это может быть "горькой пилюлей, но ее легче проглотить, чем альтернативу – раздражать Трампа, который может ответить введением санкций, выходом из мирных переговоров или поддержкой Путина в переговорах с Украиной".

Позиция США и заявления Дональда Трампа

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров серьезно относиться к намерениям Дональда Трампа в отношении Гренландии. Он также сообщил, что госсекретарь Марко Рубио планирует провести официальные встречи с руководством Дании и Гренландии для обсуждения будущего острова.

Сам Дональд Трамп в недавнем интервью подчеркнул стратегическую важность Гренландии для Соединенных Штатов. Он не исключил, что вопрос контроля над островом может повлиять даже на будущее НАТО.

По оценкам экспертов, такие заявления могут осложнить трансатлантические отношения и вызвать новую волну напряженности между США и их европейскими союзниками.

К слову, Министерство обороны Дании заявило, что датские войска "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы", если США вторгнутся на остров Гренландия.

