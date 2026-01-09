РУС
"Безопасность - за безопасность": США получат больше влияния в Гренландии за гарантии Украине

ЕС может получить жесткие гарантии безопасности в отношении Украины, обменяв это на расширенную роль США в Гренландии.

Европейский Союз предлагает США расширить свою роль в Гренландии в обмен на предоставление гарантий безопасности для Украины. Формат обсуждается странами ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

По информации источников интернет-издания, одним из вероятных сценариев является пакетное соглашение "безопасность - за безопасность", в рамках которого Европа получает более твердые заверения от Белого дома в отношении Украины в обмен на расширенную роль США в Гренландии.

По мнению собеседников издания, это может быть "горькой пилюлей, но ее легче проглотить, чем альтернативу – раздражать Трампа, который может ответить введением санкций, выходом из мирных переговоров или поддержкой Путина в переговорах с Украиной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": AP: Советники Трампа встретились в Белом доме с посланниками Дании и Гренландии

Позиция США и заявления Дональда Трампа

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров серьезно относиться к намерениям Дональда Трампа в отношении Гренландии. Он также сообщил, что госсекретарь Марко Рубио планирует провести официальные встречи с руководством Дании и Гренландии для обсуждения будущего острова.

Сам Дональд Трамп в недавнем интервью подчеркнул стратегическую важность Гренландии для Соединенных Штатов. Он не исключил, что вопрос контроля над островом может повлиять даже на будущее НАТО.

По оценкам экспертов, такие заявления могут осложнить трансатлантические отношения и вызвать новую волну напряженности между США и их европейскими союзниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО, - NYT

Топ комментарии
+7
Нагадую - саме ці люди вже четвертий рік обіцяють Україні свої гарантії безпеки)
09.01.2026 09:45 Ответить
09.01.2026 09:45 Ответить
+3
Зупиніть землю, я зійду нафіг....
09.01.2026 09:41 Ответить
09.01.2026 09:41 Ответить
+1
Складно домовлятись з шахраєм.
09.01.2026 09:46 Ответить
09.01.2026 09:46 Ответить
Зупиніть землю, я зійду нафіг....
09.01.2026 09:41 Ответить
09.01.2026 09:41 Ответить
Встаньте в очередь. Вот ваш номерок - вы 25480934ый
09.01.2026 09:47 Ответить
09.01.2026 09:47 Ответить
Нагадую - саме ці люди вже четвертий рік обіцяють Україні свої гарантії безпеки)
09.01.2026 09:45 Ответить
09.01.2026 09:45 Ответить
Складно домовлятись з шахраєм.
09.01.2026 09:46 Ответить
09.01.2026 09:46 Ответить
Про які гарантії vмова коли трмп заявив про відмову рахуватися з міжнародним правом?

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дії як головнокомандувача обмежені лише власною мораллю. Джерело: https://censor.net/ua/n3594554
Міжнародне право не обмежує мої рішення Джерело: https://censor.net/ua/n3594554
09.01.2026 09:52 Ответить
09.01.2026 09:52 Ответить
Ви ще звертаете увагу на те що він говорить?
09.01.2026 09:55 Ответить
09.01.2026 09:55 Ответить
В заголовку - доконаний факт, в тексті (як і в реальності) - лише пропозиція. Чергове перекручування від Цензора.
09.01.2026 09:52 Ответить
09.01.2026 09:52 Ответить
Так, чогось не розумію, начебто США надалі гарантії у Парижі?! Чи хтось знову бреше?
09.01.2026 09:55 Ответить
09.01.2026 09:55 Ответить
Я пропоную ще радикальніше, Трамп отримує Гренландію в заміні повністю відновлює захист Европи. А може навіть і Україну взяти в оренду під американську юрисдикцію по типу Пуерто Ріко.
09.01.2026 09:57 Ответить
09.01.2026 09:57 Ответить
апетит надихається під час жертя... а там - суцільний шлунок, навіть в голові...
09.01.2026 10:02 Ответить
09.01.2026 10:02 Ответить
важка ідея ,але вона того варта !...
09.01.2026 10:04 Ответить
09.01.2026 10:04 Ответить
От Трампа ничего и никому получать не желательно, бо Рыжему полудурку скоро придётся нары греть и возможно даже быстрее чем мы думаем...
09.01.2026 10:09 Ответить
09.01.2026 10:09 Ответить
Баш на баш?
09.01.2026 10:11 Ответить
09.01.2026 10:11 Ответить
Ой дебіли... Вонихоча б думають що роблять?
09.01.2026 10:35 Ответить
09.01.2026 10:35 Ответить
А завтра Тромб скаже своєму другу ***** щоб ще раз напав на Україну а за це Тромбу ще Канаду віддадуть і ще що він захоче. Задобрювання людоїдів тільки розпалює їхній апетит. Тільки в раніше Європа задобрювала московського людоїда а тепер прийдеться кормити вже двох людоїдів цнотливими дівчатами.
09.01.2026 10:39 Ответить
09.01.2026 10:39 Ответить
 
 