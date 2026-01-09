"Безпека за безпеку": США отримають більше впливу в Гренландії за гарантії Україні

Європейський Союз пропонує США розширення ролі в Гренландії в обмін на надання гарантій безпеки для України. Формат обговорюється країнами ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

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За інформацією джерел інтернет-видання, одним з імовірних сценаріїв є пакетна угода "безпека за безпеку", у межах якої Європа дістає твердіші запевнення від Білого дому щодо України в обмін на розширену роль США у Гренландії.

На думку співрозмовників видання, це може бути "гіркою пігулкою, але її легше проковтнути, ніж альтернативу – дратувати Трампа, який може відповісти запровадженням санкцій, виходом із мирних переговорів чи підтримкою Путіна в переговорах з Україною".

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Позиція США та заяви Дональда Трампа

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів серйозно ставитися до намірів Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він також повідомив, що держсекретар Марко Рубіо планує провести офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії для обговорення майбутнього острова.

Сам Дональд Трамп у нещодавньому інтерв’ю наголосив на стратегічній важливості Гренландії для Сполучених Штатів. Він не виключив, що питання контролю над островом може вплинути навіть на майбутнє НАТО.

За оцінками експертів, такі заяви можуть ускладнити трансатлантичні відносини та викликати нову хвилю напруженості між США та їхніми європейськими союзниками.

До слова, Міністерство оборони Данії заявило, що данські війська "спочатку стрілятимуть, а потім ставитимуть питання", якщо США вторгнуться на острів Гренландія.

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