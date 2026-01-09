Катар "выразил сожаление" по поводу повреждения посольства в Киеве в результате ночной атаки, не упомянув при этом РФ

Министерство иностранных дел Катара отреагировало на повреждение здания посольства в Киеве в результате массированной атаки России в ночь на 9 января.

Об этом говорится на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Государство Катар выражает глубокое сожаление по поводу повреждения здания своего посольства в Украине в результате обстрела столицы Киева прошлой ночью. Оно подтверждает, что ни один из его дипломатов или сотрудников посольства не пострадал", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что в сообщении о России не упоминается.

В то же время в министерстве подчеркнули, что позиция Государства Катар - урегулирование "российско-украинского кризиса" путем диалога и мирных средств, в соответствии с принципами международного права и Устава Организации Объединенных Наций. А также подтвердили свою "полную поддержку всех международных усилий, направленных на деэскалацию".

Что предшествовало?