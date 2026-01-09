Катар "выразил сожаление" по поводу повреждения посольства в Киеве в результате ночной атаки, не упомянув при этом РФ
Министерство иностранных дел Катара отреагировало на повреждение здания посольства в Киеве в результате массированной атаки России в ночь на 9 января.
Об этом говорится на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.
"Государство Катар выражает глубокое сожаление по поводу повреждения здания своего посольства в Украине в результате обстрела столицы Киева прошлой ночью. Оно подтверждает, что ни один из его дипломатов или сотрудников посольства не пострадал", - говорится в сообщении.
Стоит заметить, что в сообщении о России не упоминается.
В то же время в министерстве подчеркнули, что позиция Государства Катар - урегулирование "российско-украинского кризиса" путем диалога и мирных средств, в соответствии с принципами международного права и Устава Организации Объединенных Наций. А также подтвердили свою "полную поддержку всех международных усилий, направленных на деэскалацию".
Что предшествовало?
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Глибокий жаль має більшу вагу чим легке занепокоєння?
2. «Жоден з її дипломатів чи співробітників посольства не постраждав»…
А жаль !
3. «В повідомленні про Росію не згадано» … Зерно в катар не отправлять , пусть с голоду дохнут .