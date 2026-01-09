РУС
1 573 17

Катар "выразил сожаление" по поводу повреждения посольства в Киеве в результате ночной атаки, не упомянув при этом РФ

Удар РФ по Киеву повредил здание посольства Катара

Министерство иностранных дел Катара отреагировало на повреждение здания посольства в Киеве в результате массированной атаки России в ночь на 9 января.

Об этом говорится на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Государство Катар выражает глубокое сожаление по поводу повреждения здания своего посольства в Украине в результате обстрела столицы Киева прошлой ночью. Оно подтверждает, что ни один из его дипломатов или сотрудников посольства не пострадал", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что в сообщении о России не упоминается.

В то же время в министерстве подчеркнули, что позиция Государства Катар - урегулирование "российско-украинского кризиса" путем диалога и мирных средств, в соответствии с принципами международного права и Устава Организации Объединенных Наций. А также подтвердили свою "полную поддержку всех международных усилий, направленных на деэскалацию".

Читайте также: Здание посольства Катара повреждено ударом РФ. Нужна реакция мира, - Зеленский

Что предшествовало?

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

+6
оце і все , тільки тихенький пук .
09.01.2026 17:16 Ответить
+3
Навіть не в ту сторону🤣🤣
09.01.2026 17:34 Ответить
+1
1. «Російсько-української кризи» … Ну конечно , обезьянам ведь похрен , как и узкоплёночным … Криза …
2. «Жоден з її дипломатів чи співробітників посольства не постраждав»…
А жаль !
3. «В повідомленні про Росію не згадано» … Зерно в катар не отправлять , пусть с голоду дохнут .
09.01.2026 17:33 Ответить
оце і все , тільки тихенький пук .
09.01.2026 17:16 Ответить
Навіть не в ту сторону🤣🤣
09.01.2026 17:34 Ответить
Україна також зробила "пук", коли русня напала на Грузію. Вам ніхто нічого не винен. Господі, скільки тут "совків" на форумі
09.01.2026 18:09 Ответить
ну нащо ти брешеш ? Україна поставила Грузії Буки, якими позбивали кацапських літунів . я не почув заяви Катару про постачання ППО після удару по посольству .
09.01.2026 18:29 Ответить
Пхахаха.
09.01.2026 17:17 Ответить
Клоуна під арешт
09.01.2026 17:18 Ответить
А мені як жаль!
09.01.2026 17:18 Ответить
«Ну що поробиш? Війна. Буває…»
09.01.2026 17:19 Ответить
Оце і є результат роботи квартального кловунського мзс "Шапіто".
Глибокий жаль має більшу вагу чим легке занепокоєння?
09.01.2026 17:23 Ответить
1. «Російсько-української кризи» … Ну конечно , обезьянам ведь похрен , как и узкоплёночным … Криза …
2. «Жоден з її дипломатів чи співробітників посольства не постраждав»…
А жаль !
3. «В повідомленні про Росію не згадано» … Зерно в катар не отправлять , пусть с голоду дохнут .
09.01.2026 17:33 Ответить
Знову ця агресивна риганина особливощєлепниз свинособак
09.01.2026 18:06 Ответить
Так і відмітимо: Катар- політичні куколди! Існують же політичні проститутки? Існують! Чому не може бути політичних куколдів?!
09.01.2026 17:34 Ответить
Ще одні терпіли намалювалися.
09.01.2026 17:44 Ответить
А якби там пару десятків катарчан зажмурило, то був би дуже великий жаль.
09.01.2026 18:07 Ответить
Допалити, на йух...
09.01.2026 18:12 Ответить
Жаль,що посольство вціліло. Землетрус же
09.01.2026 18:17 Ответить
Будівля посольства Катару сама себе пошкодила? Надоїло жити?
09.01.2026 18:26 Ответить
 
 