Катар "висловив жаль" щодо пошкодження посольства у Києві через нічну атаку без згадки про РФ

Міністерство закордонних справ Катару відреагувало на пошкодження будівлі посольства у Києві внаслідок російської масованої атаки в ніч на 9 січня.

Про це йдеться на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

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"Держава Катар висловлює глибокий жаль з приводу пошкодження будівлі свого посольства в Україні в результаті обстрілу столиці Києва минулої ночі. Вона підтверджує, що жоден з її дипломатів чи співробітників посольства не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що в повідомленні про Росію не згадано.

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Водночас у міністерстві наголосили, що позиція Держави Катар - врегулювання "російсько-української кризи" шляхом діалогу та мирних засобів, відповідно до принципів міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй. А також підтвердили свою "повну підтримку всіх міжнародних зусиль, спрямованих на деескалацію".

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