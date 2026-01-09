Катар "висловив жаль" щодо пошкодження посольства у Києві через нічну атаку без згадки про РФ
Міністерство закордонних справ Катару відреагувало на пошкодження будівлі посольства у Києві внаслідок російської масованої атаки в ніч на 9 січня.
Про це йдеться на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"Держава Катар висловлює глибокий жаль з приводу пошкодження будівлі свого посольства в Україні в результаті обстрілу столиці Києва минулої ночі. Вона підтверджує, що жоден з її дипломатів чи співробітників посольства не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Варто зауважити, що в повідомленні про Росію не згадано.
Водночас у міністерстві наголосили, що позиція Держави Катар - врегулювання "російсько-української кризи" шляхом діалогу та мирних засобів, відповідно до принципів міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй. А також підтвердили свою "повну підтримку всіх міжнародних зусиль, спрямованих на деескалацію".
Що передувало?
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 26 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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2. «Жоден з її дипломатів чи співробітників посольства не постраждав»…
А жаль !
3. «В повідомленні про Росію не згадано» … Зерно в катар не отправлять , пусть с голоду дохнут .