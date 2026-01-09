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Новини Обстріли Києва
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Катар "висловив жаль" щодо пошкодження посольства у Києві через нічну атаку без згадки про РФ

Удар РФ по Києву пошкодив будівлю посольства Катару

Міністерство закордонних справ Катару відреагувало на пошкодження будівлі посольства у Києві внаслідок російської масованої атаки в ніч на 9 січня.

Про це йдеться на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

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"Держава Катар висловлює глибокий жаль з приводу пошкодження будівлі свого посольства в Україні в результаті обстрілу столиці Києва минулої ночі. Вона підтверджує, що жоден з її дипломатів чи співробітників посольства не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що в повідомленні про Росію не згадано.

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Водночас у міністерстві наголосили, що позиція Держави Катар - врегулювання "російсько-української кризи" шляхом діалогу та мирних засобів, відповідно до принципів міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй. А також підтвердили свою "повну підтримку всіх міжнародних зусиль, спрямованих на деескалацію".

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Що передувало?

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 26 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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Катар (290) обстріл (35247) посольство (981)
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Топ коментарі
+12
оце і все , тільки тихенький пук .
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09.01.2026 17:16 Відповісти
+10
ну нащо ти брешеш ? Україна поставила Грузії Буки, якими позбивали кацапських літунів . я не почув заяви Катару про постачання ППО після удару по посольству .
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09.01.2026 18:29 Відповісти
+5
1. «Російсько-української кризи» … Ну конечно , обезьянам ведь похрен , как и узкоплёночным … Криза …
2. «Жоден з її дипломатів чи співробітників посольства не постраждав»…
А жаль !
3. «В повідомленні про Росію не згадано» … Зерно в катар не отправлять , пусть с голоду дохнут .
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09.01.2026 17:33 Відповісти

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