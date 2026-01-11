"Я бы взял Путина": Гилли допустил похищение российского диктатора для привлечения его к ответственности

Министр обороны Великобритании Джон Гилли допускает похищение российского диктатора Владимира Путина для его привлечения к ответственности за военные преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил изданию Kyiv Independent во время визита в Киев.

"Взял бы Путина под стражу"

Так, Гилли сказал, что, если бы ему дали возможность похитить любого мирового лидера, он "взял бы Путина под стражу и привлек его к ответственности за военные преступления".

Он отметил, что эти военные преступления включают "то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину", а также "похищение некоторых украинских детей, с которыми я встретился в Ирпене".

"Все, что нужно знать о Путине"

Указывая на поврежденное дроном здание за его спиной, Гилли сказал, что оно "рассказывает все, что вам нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и атаковать гражданских лиц, города, инфраструктуру, от которой люди абсолютно критически зависят в середине зимы".

"Этого человека нужно остановить. Эту войну нужно остановить. И наша задача - поддержать Украину в ее сегодняшней борьбе и помочь обеспечить мир на данный момент", - добавил он.

Что предшествовало?