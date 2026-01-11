РУС
"Я бы взял Путина": Гилли допустил похищение российского диктатора для привлечения его к ответственности

Гили о Путине в Киеве

Министр обороны Великобритании Джон Гилли допускает похищение российского диктатора Владимира Путина для его привлечения к ответственности за военные преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил изданию Kyiv Independent во время визита в Киев.

"Взял бы Путина под стражу"

Так, Гилли сказал, что, если бы ему дали возможность похитить любого мирового лидера, он "взял бы Путина под стражу и привлек его к ответственности за военные преступления".

Он отметил, что эти военные преступления включают "то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину", а также "похищение некоторых украинских детей, с которыми я встретился в Ирпене".

"Все, что нужно знать о Путине"

Указывая на поврежденное дроном здание за его спиной, Гилли сказал, что оно "рассказывает все, что вам нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и атаковать гражданских лиц, города, инфраструктуру, от которой люди абсолютно критически зависят в середине зимы".

"Этого человека нужно остановить. Эту войну нужно остановить. И наша задача - поддержать Украину в ее сегодняшней борьбе и помочь обеспечить мир на данный момент", - добавил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Киев (26545) путин владимир (32668) Гилли Джон (90)
Топ комментарии
+5
Мудуру вагнеровці охороняли і шо
11.01.2026 12:07 Ответить
+4
Ми згодні просто навіть на ліквідацію цього виродка...
11.01.2026 12:18 Ответить
+2
а помучить
11.01.2026 12:19 Ответить
Звичайний популізм, те старе тіло охороняється 10 кільцями охорони і двійниками, трійниками.
11.01.2026 12:06 Ответить
Мудуру вагнеровці охороняли і шо
11.01.2026 12:07 Ответить
Порівняв хер з пальцями, у нього двійники були, бункери в горі?
11.01.2026 12:08 Ответить
хто з них палець ?
11.01.2026 12:16 Ответить
безкоштовно попали на концерт кобзона.
11.01.2026 12:09 Ответить
Мадуру здав американцям його ж генерал . Він виклав їм всю схему охорони будинку Мадури і допоміг нейтралізувати ппо .
Пишуть що його вже заарештували .
11.01.2026 12:31 Ответить
А скільки з них продадуть його зі значним дисконтом?
11.01.2026 12:08 Ответить
головне розвідка
11.01.2026 12:08 Ответить
Может ,откроем сбор?
Скинемся всем миром?
На благое дело....
11.01.2026 12:17 Ответить
с таким ППО як у кацапів це як два пальці
11.01.2026 12:17 Ответить
Ми згодні просто навіть на ліквідацію цього виродка...
11.01.2026 12:18 Ответить
а помучить
11.01.2026 12:19 Ответить
Ну це було б ідеально...
11.01.2026 12:21 Ответить
мадуру охороняли як кубінці так і русня .і навіть китайці ,і нічого ...здали мовчки , і 100 знищиних охоронців ,теж результат добрий ...
11.01.2026 12:18 Ответить
учитывая возможности современной разведки и уровень развития ударных дронов (и прочих военных девайсов), я бы, на месте Запада, не ограничивал себя задачей захвата.... Достаточно просто нейтрализовать....
11.01.2026 12:23 Ответить
Втомиться "Путіних" збирать.... Судячи по вушній раковині, там їх ШІСТЬ ШТУК.... Я вчив КРИМІНАЛІСТИКУ.... Такі речі, як і відбитки пальців, НЕ МІНЯЮТЬСЯ!!! У мене, взагалі, підозри є, що він, взагалі, живи Адже є "красивий" варіант: В Росії "ЖОПА". Росія оголошує "Померлим" Потім своі гріхи на нього валять...
11.01.2026 12:24 Ответить
Просто нужно определить целью не только пуйло, а и его ближайшее окружение ( исполнителей), из числа руководства кремлевской террористической организации...
11.01.2026 12:29 Ответить
Все це звичайно добре, що ви знаєтесь на цьому. Але ж з яких фото ви робите висновки? Зараз за допомогою фотошопа та ШІ все шо завгодно можна зробити.
11.01.2026 12:31 Ответить
А була чудова можливість збити літак з ****** над океаном і сказати що він сам впав
11.01.2026 12:26 Ответить
Якби йому дали можливість...блаблабла...а якби в бабці був хрін, то вона була би дідусем.
11.01.2026 12:28 Ответить
Якийсь англіець переживає що путен на Україну напав?
Ну це смішно їй богу..
11.01.2026 12:32 Ответить
 
 