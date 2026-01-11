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Новини Візит Гілі до Києва Гілі про Путіна
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"Я б узяв Путіна": Гілі припустив можливість викрадення російського диктатора для притягнення його до відповідальності

Гілі про в Києві про Путіна

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі припустив можливість викрадення російського диктатора Володимира Путіна для його притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив виданню Kyiv Independent під час візиту до Києва.

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"Взяв би Путіна під варту"

Так, Гілі сказав, що, якби йому дали можливість викрасти будь-якого світового лідера, він "взяв би Путіна під варту та притягнув його до відповідальності за воєнні злочини".

Він зазначив, що ці воєнні злочини включають "те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України", а також "викрадення деяких українських дітей, з якими я зустрівся в Ірпені".

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"Все, що потрібно знати про Путіна"

Вказуючи на пошкоджену дроном будівлю за його спиною, Гілі сказав, що вона "розповідає все, що вам потрібно знати про президента Путіна і його рішучість не лише вести війну проти України, але й атакувати цивільних осіб, міста, інфраструктуру, від якої люди абсолютно критично залежать в середині зими".

"Цю людину потрібно зупинити. Цю війну потрібно зупинити. І наша місія - підтримати Україну в її сьогоднішній боротьбі та допомогти забезпечити мир на цей момент", – додав він.

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Що передувало?

Автор: 

Київ (21176) путін володимир (25598) Гілі Джон (110)
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Топ коментарі
+22
Ми згодні просто навіть на ліквідацію цього виродка...
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11.01.2026 12:18 Відповісти
+21
Мудуру вагнеровці охороняли і шо
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11.01.2026 12:07 Відповісти
+13
мадуру охороняли як кубінці так і русня .і навіть китайці ,і нічого ...здали мовчки , і 100 знищиних охоронців ,теж результат добрий ...
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11.01.2026 12:18 Відповісти

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